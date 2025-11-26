Un incendio sin heridos calcina 13 infraviviendas en Leganés Norte

Dos bomberos de la Comunidad de Madrid tratan de apagar un incendio en infraviviendas en Leganés Norte - 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha calcinado 13 infraviviendas, de las cuales diez estaban habitadas, en la zona norte de la localidad madrileña de Leganés, si bien no ha resultado herida ninguna persona, según ha informado 112 Comunidad de Madrid.

El fuego ha iniciado en torno a las 3.30 horas de la madrugada de este miércoles. Tras un aviso a los servicios de emergencia, se han desplazado al lugar hasta seis dotaciones del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid que han encontrado el fuego muy evolucionado.

Rápidamente han iniciado a extinguirlo, a la vez que han confirmado que no había nadie dentro de las viviendas. De hecho, el Summa 112 no ha tenido que atender a nadie.

Eso sí, ha sido necesario el realojo de cuatro de las personas que en estas infraviviendas. Con todo, los bomberos han logrado extinguir el incendio, según ha detallado 112 Comunidad de Madrid.