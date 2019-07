El incendio de Navalafuente, que ha quemado unas 40 hectáreas, evoluciona favorablemente

Publicado 03/07/2019 18:45:14 CET

El incendio forestal de Navalafuente, en el que han podido verse afectadas entre 30 y 40 hectáreas, tiene una evolución muy favorable y está en fase de control, ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.

Un total de 16 medios terrestres de la Comunidad de Madrid y 9 aéreos, 5 regionales y 4 del Estado, se encuentran trabajando en el incendio que se ha declarado este miércoles, poco antes de las 15.00 horas, en el término municipal de Navalafuente, que ya ha sido perimetrado.

El hecho de que el incendio se encuentre perimetrado significa que no se prevé que vaya a evolucionar más allá del perímetro, cuya extensión todavía no ha sido determinada, pero no implica que el fuego esté controlado.

Una vez perimetrado y a falta del control definitivo, no se va a activar el Puesto de Mando en el terreno para coordinar el operativo, que finalmente se va a controlar desde el Centro de Coordinación del 112 en Pozuelo de Alarcón.

Se trata del segundo incendio forestal que sufre la región en menos de una semana. El pasado viernes se inició uno en la provincia de Toledo, que acabó afectando a 2.500 hectáreas de Las Rozas de Puerto Real, Cenicientos y Cadalso de los Vidrios. Tras cuatro días activo, se consideró ayer controlado pero los bomberos siguen en el terreno para lograr la total extinción.