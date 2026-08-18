Independientes por Madrid impulsa herramienta para dibujar el mapa de la suciedad, con Ranking de la Vergüenza incluido

Archivo - Varias bolsas de basura, a 29 de diciembre de 2023, en Madrid (España). El Ayuntamiento de Madrid ha pedido colaboración a la ciudadanía no sacando la basura en Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, debido a que esos días no hay servicio - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Independientes por Madrid --el proyecto municipalista "sin adscripción a bloques políticos estatales" presentado por la exteniente de alcalde madrileña Marta Higueras durante el mandato de Manuela Carmena-- ha impulsado una herramienta colaborativa (madridestasucio.es) con la que dibujar el mapa de la suciedad de la ciudad, con 'Ranking de la Vergüenza' incluido, ha detallado la iniciativa en un comunicado.

"Queremos hacer algo más que recoger quejas: denunciamos lo que Línea Madrid y el Ayuntamiento de Madrid no están viendo o no están atendiendo y ponemos sobre la mesa una propuesta para que los vecinos puedan hacer visible lo que ocurre en sus calles", han explicado. La herramienta permite subir fotografías, señalar incidencias y visualizar sobre un mapa los problemas de limpieza registrados en los 21 distritos.

Independientes por Madrid ha anunciado su primera propuesta programática en materia de limpieza. "Ni prórroga ni renovación del modelo de contrato actual, que vence el 31 de octubre de 2027", han resumido.

"LA LIMPIEZA NO ENTIENDE DE BANDOS"

La portavoz del proyecto municipalista, Marta Higueras, ha indicado que el mapa "nace del hartazgo del vecindario y de la constatación de que las quejas individuales no llegan a ninguna parte. "La limpieza no entiende de bandos. Es el primer servicio municipal y el que todas las personas evaluamos cada mañana al salir de casa", ha sostenido.

La plataforma no aspira a sustituir a la Administración sino a "dejar constancia pública de lo que la Administración no hace". "Esto no es un buzón de sugerencias, es un archivo de pruebas de lo que está pasando en las calles de Madrid", ha subrayado.

Cualquier persona puede subir una fotografía de la suciedad de su calle, indicar el distrito y seleccionar el tipo de incidencia entre las categorías previstas (contenedor desbordado, bolsas fuera de hora, enseres abandonados, papelera desbordada, calle sin baldear u otros supuestos).

Cada denuncia permanecerá visible en el mapa hasta las elecciones municipales, tras una revisión previa que verifica el cumplimiento de las condiciones de uso y la protección de la privacidad. La denuncia es anónima y no se solicitan datos personales para publicarla.

RANKING DE LA VERGÜENZA

La plataforma incorpora un 'Ranking de la Vergüenza', elaborado a partir de las denuncias ciudadanas y que permite conocer qué distritos concentran un mayor número de incidencias.

Desde Independientes por Madrid han constatado que "se gasta más que nunca y la ciudad está más sucia que nunca" dado que el contrato de limpieza de los espacios públicos "es el más cuantioso de todo el presupuesto municipal".

"Fue adjudicado en 2021 por 1.636.419.788 euros, impuestos incluidos, repartidos en seis lotes, lo que supone en torno a 282 millones de euros anuales y un incremento del 45% respecto al presupuesto de licitación del contrato de 2013. A ese gasto se ha sumado desde septiembre de 2025 la Tasa de Gestión de Residuos, con un recibo medio estimado por el propio Ayuntamiento en 141 euros por hogar en 2025 y 142,6 euros en 2026, y una recaudación prevista próxima a los 300 millones de euros anuales", han cuantificado.

Higueras ha defendido que la ciudadanía madrileña "paga más que nunca por la limpieza y tiene derecho a preguntarse si ese esfuerzo se refleja realmente en sus calles. Cuando el gasto aumenta, también debe aumentar la exigencia y la transparencia".

"Quien gane las elecciones municipales de mayo de 2027 decidirá, casi sin tiempo de margen, si Madrid mantiene el modelo actual de limpieza hasta el año 2029 o si lo cambia. No es una decisión técnica que se pueda dejar para más adelante, es la primera decisión de fondo del próximo Gobierno de la ciudad y se toma sobre el contrato más caro del presupuesto municipal", ha advertido Higueras.

Por eso Independientes por Madrid considera "imprescindible que las formaciones que concurran a las elecciones se pronuncien ahora, y no después, sobre si van a prorrogar o no este contrato porque la ciudadanía tiene derecho a saberlo antes de votar".

La plataforma reclama transparencia, con objetivos públicos de limpieza fijados distrito a distrito con seguimiento periódico publicado y comparable; con incidencias localizadas, datos abiertos y tiempos de respuesta verificables por cualquiera y penalizaciones efectivas y aplicadas cuando el servicio no cumpla lo pactado.

"Madrid no necesita resignarse a convivir con la suciedad. Necesita un contrato que se note al salir de casa, no solo en los presupuestos municipales", ha concluido Higueras.