Infarma toma la "difícil" decisión de aplazar el evento, "lo acertado" desde el punto de vista sanitario

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El congreso y salón de la farmacia, Infarma Madrid 2020, ha adoptado la "difícil y "triste" decisión de aplazar su celebración ante la situación "imprevisible e inevitable" generada por la incidencia del coronavirus, pero entienden que es lo "acertado" desde el punto de vista sanitario.

En este sentido, se ha optado por seguir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, que desaconsejaba ir a congresos profesionales, de cara a garantizar que los profesionales farmacéuticos puedan desplegar su servicio sanitario a la ciudadanía, que es el "más cercano".

Así lo han indicado en rueda de prensa los presidentes de los colegios oficiales de farmacéuticos de Madrid y Barcelona, Luis González y Jordi de Dalmases, respectivamente, y el presidente Interalia, Jorge Arqué; entidades que organizan este evento sanitario que iba a tener lugar del 10 al 12 de marzo en Ifema y que ha quedado aplazado, con vistas a poder ser retomado en junio o julio.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid ha señalado que, tras constantes conversaciones mantenidas con el Ministerio y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, las entidades responsables han optado una vez evaluadas las distintas variables sociales y sanitarias por aplazarlo de cara a evitar "eventuales riesgos" para los participantes.

"La situación nos lleva a aplazar Infarma por fuerza mayor debido a un acontecimiento imprevisible e inevitable y porque ahora se necesita la colaboración de todos los profesionales sanitarios en beneficio de la ciudadanía", ha desgranado González.

También ha dicho que lamenta los inconvenientes que esta situación haya podido ocasionar a las empresas participantes, pero confía en que incluso antes del verano puedan retomar este congreso y salón farmacéutico.

El presidente de la entidad colegial madrileña también ha querido dejar claro que "no han recibido presiones" para posponer el evento y están convencidos de que es lo "acertado" porque muchos profesionales podían desplazarse a Madrid y "alguno podía tener algún problema a la hora de contraer alguna enfermedad".

"Si a los médicos se les recomiendan que no vayan a congresos para seguir dando servicio, los farmacéuticos entendemos que es adecuado hacer lo mismo (...) No me gustaría que en una zona rural el farmacéutico que da servicio a la población cayese enfermo, lo lógico es tener cuidado", ha remachado.

Por otro lado, González ha asegurado que aplazar Infarma no va a suponer pérdidas económicas porque es una inversión que se retomara en unos meses y ha enfatizado que en lo "único" que han pensado a la hora de tomar la decisión es "exclusivamente en materia sanitaria".

En este punto, ha recordado que este congreso tenia ya 20.000 personas inscritas y que la inmensa mayoría, más del 99 por ciento, eran personas residentes en España.

La afluencia estimada para el evento era de 30.000 visitantes, además de la participación de 400 empresas del sector dentro de una superficie expositiva de 35.000 metros cuadrados repartidos en los pabellones 1, 3 y 5 de Ifema.

Preguntado sobre la ausencia e incremento de costes de productos como mascarillas o geles hidroalcohólicos, el presidente del colegio madrileño ha destacado que el farmacéutico es un profesional sanitario "honrado", pero lo que ha ocurrido es que se "ha roto la cadena de stock" de estos elementos y se deben recurrir a otros proveedores.

"Es muy triste pero existe la ley de la oferta y la demanda", ha asegurado González para detallar que si el precio de un producto se multiplica en fabricación un cien o un doscientos por ciento, eso tiene "repercusión" en el ciudadano.

La vocal de Dermofarmacia y Productos sanitarios del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), Rosalía Gozalo, ha señalado que el uso de mascarillas está acotado para pacientes inmunodeprimidos y que este producto "no sirve de nada" cuando no se dispone del modelo adecuado, no se adopta la higiene de manos correcta o no está bien colocada.

VARIAS FERIAS CANCELADAS

El aplazamiento de Infarma se suma al anunciado este miércoles por Expodental que iba a celebrarse en las instalaciones de Ifema del 12 al 14 de marzo y se ha trasladado al mes de julio.

Además, la empresa organizadora del World ATM Congress 2020 ha decidido cancelar el evento, que iba a tener lugar en el recinto ferial Ifema de Madrid del 10 al 12 de marzo, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).