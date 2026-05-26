La inflación industrial en la Comunidad de Madrid sube un 3,1% en abril frente al 8,3% nacional

Archivo - Un poste eléctrico, a 14 de marzo de 2025, en Madrid (España). El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido un 0,4% en febrero en relación al mes anterior y ha elevado una décima su tasa interanual, hasta el 3%. La inflación, por tanto, encad - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales en la Comunidad de Madrid subieron un 3,1% en abril en relación al mismo mes de 2025, por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 8,3%.

Según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en lo que va de año, los precios industriales acumulan una bajada del 1,5% en la región madrileña.

En tasa interanual, la mayor subida se registró en los bienes de consumo duradero (+8,4%). Le siguen los precios de la energía (+3,8%) y los bienes intermedios (+3,5%). También crecieron los precios de bienes intermedios bienes de consumo (+2,3%), los bienes de consumo no duradero (+2%) y los bienes de equipo (+2%).

A nivel nacional, los precios industriales subieron un 8,3% en abril en relación al mismo mes de 2025, su mayor alza interanual desde diciembre de 2022, tras dispararse los precios de coquerías y refino de petróleo en un 70,1%.

Con la tasa interanual del cuarto mes de 2026, en la que se notan, por segundo mes consecutivo, los efectos de la guerra en Irán, la inflación del sector industrial encadena dos meses de ascensos.

La subida de la inflación industrial en abril a niveles no vistos en algo más de tres años fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que elevó su tasa anual 15,2 puntos, hasta el 22,3%, debido al encarecimiento del refino de petróleo y al hecho de que los precios de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica bajaron menos que en abril de 2025.

Por su parte, los bienes intermedios incrementaron tres puntos su tasa interanual, hasta el 3,8%, por la subida de los precios de la fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias.