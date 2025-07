Inma Sanz exige al PSOE que se disculpe con Almeida por "maniobrar desde la cloaca infecta" contra él a lo "Corleone"

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa en funciones de Madrid, Inma Sanz, ha exigido al PSOE de Reyes Maroto que se disculpe con el regidor, José Luis Martínez-Almeida --conectado a distancia al Pleno de Cibeles--, por "maniobrar desde la cloaca infecta de Ferraz" con "propuestas propias de los Corleone".

Ante una pregunta del Grupo Popular, la vicealcaldesa ha contestado que no le ha sorprendido el intento de desacreditar al alcalde utilizando "todos los resortes posibles" por "quienes contrataban prostitutas con dinero público, amañaban contratos desde los ministerios para cobrar mordidas y rompen la igualdad de los españoles para su beneficio".

"El PSOE lleva años enfangando la política en todos sus niveles. Hace dos años el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez dijo que la sede del fango estaba en Madrid y hoy no pudo más que darle la razón. Se ubica a caballo entre el número 70 de la calle Ferraz y el palacio de la Moncloa", ha lanzado Sanz.

Para la también portavoz municipal, la "obsesión" del PSOE contra el alcalde de Madrid "tiene una razón, aparte de que les gana las elecciones con mucha contundencia, y es que le desenmascara con mucha asiduidad y no tiene problema en ponerles frente al espejo de sus vergüenzas".

LOS "42 MENSAJES DE ALDAMA A MAROTO"

"Maroto tenía que enseñar todos los mensajes con Aldama que ella había negado y a los pocos días desayunamos con hasta 42 mensajes entre (Víctor de) Aldama y Maroto. (El alcalde) dijo que el PSOE estaba involucrado en el caso Koldo y ya ven, ya no es el caso Koldo, ahora es el caso PSOE. Dijo que no le extrañaría que existiera financiación irregular en el PSOE detrás de la trama y parece que los tribunales entienden que no iba muy desencaminado. Dijo que antes iría Santos Cerdán a la cárcel por corrupto que él por denunciar la corrupción y Super Santos Cerdán, como le llamaba Super Zapatero, vamos a ver dónde termina también, ya está en Soto del Real", ha enumerado la mano derecha de Almeida.

El PSOE "ya no intenta demostrar su inocencia, sino que busca inventarse la culpabilidad de sus rivales políticos y ahí tiene su mayor confesión", ha analizado porque cree que en el PSOE "no pueden evitar ser corruptos" y por eso "quieren que también lo sean los demás".

Inma Sanz ha pedido al PSOE que "se disculpe públicamente con el alcalde por haber intentado maniobrar mafiosamente contra él a través de esa cloaca infecta que es la sede de Ferraz". "Maroto se plantó en el Pleno de febrero acusando al alcalde de querer desviar la atención y de hacerse la víctima y ahora ya sabemos que eran ellos los que organizaban reuniones secretas con propuestas propias de los Corleone", ha zanjado.