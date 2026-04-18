El Instituto Superior de Estudios Penales lanza su primera promoción de expertos en Derecho Penal Económico

El abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, socio director de Ospina Abogados, junto al exministro Rafael Catalá y otras figuras del ISEP. - ISEP

MADRID 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Superior de Estudios Penales (ISEP), el proyecto del penalista Juan Gonzalo Ospina, ha lanzado su primera promoción de expertos en Derecho Penal Económico, que además ha contado con el exministro Rafael Catalá como "padrino" de esta primera edición.

El programa ha consistido en 92 horas lectivas y un enfoque práctico para permitir a los alumnos trabajar con programas reales, estrategias procesales y documentación auténtica, todo ello en un entorno que replica las condiciones del ejercicio profesional.

Además, la iniciativa ha contado con un "claustro de élite", integrado por "una auténtica constelación" de algunos de los mejores abogados penalistas del país, según ha destacdo el ISEP en un comunicado en el que destaca figuras como Manuel Marchena, Jordi Pina o Blas Jesús Imbroda.

"Abogados en activo, exmagistrados, exfiscales y académicos. Todos con algo en común: haber estado en la primera línea de los casos más complejos del país", ha destacado el ISEF, que reconoce que se trata de una combinación de figuras "difícil de repetir" y con "experiencia directa" en el Derecho Penal.

Los alumnos del curso han trasladado a ISEP su "satisfacción total", destacando especialmente la cercanía del claustro, la aplicabilidad de los contenidos y el nivel de exigencia del programa. El ISEP prepara ahora nuevos programas ejecutivos y cursos especializados, disponibles en su página web y con el objetivo de consolidarse como referente en España y expandirse a Latinoamérica.

Fundado por el abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, socio director de Ospina Abogados, el ISEP trabaja con el objetivo de "elevar el nivel de la abogacía penal y preparar a las nuevas generaciones para los retos reales del ejercicio profesional".