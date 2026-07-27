Interior lanza un EsAlert para confinar Santa María de la Alameda ante el avance del incendio

Vista del humo del incendio forestal, a 27 de julio de 2026, en Navas del Rey, Madrid (España). Los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid han reducido su avance durante la noche, una evolución que ha permitido a los medios de extinción - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha lanzado un mensaje EsAlert para confinar el municipio madrileño de Santa María de la Alameda, de unos 1.500 habitantes y cerca del límite provincial de Ávila, ante el avance del incendio de la Sierra Oeste que asola la Comunidad de Madrid.

Además, desde el Ministerio han indicado en su cuenta de 'X' que han enviado una alerta para confinar el municipio de Las Navas del Marqués en Ávila.

Por otro lado, han enviado una alerta para recordar la evacuación la localidad madrileña de Zarzalejo. Otro de los municipios que han recibido la alerta este lunes ante el avance del incendio ha sido Valdemaqueda.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, detallaba esta mañana desde el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero que el incendio, que ha afectado también a Castilla y León y Castilla-La Mancha, afecta ya a más de 35.000 personas que han sido evacuadas en la región además de las cerca de 22.000 que permanecen confinadas.

Respecto a la superficie afectada, ha señalado que las estimaciones provisionales sitúan en torno a 25.000 las hectáreas quemadas en la Comunidad de Madrid y alrededor de 50.000 en la provincia de Ávila, aunque ha recordado que la medición definitiva deberá realizarse una vez finalice la emergencia.