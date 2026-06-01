intu Xanadú se suma a la campaña 'Inteligencia generacional' para favorecer la cohesión entre personas de distinta edad

COMUNICADO: intu Xanadú se suma a la campaña 'Inteligencia generacional' para conectar a jóvenes y mayores - APARKAM-INTU XANADÚ

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

intu Xanadú se ha sumado a la campaña 'Inteligencia generacional', una iniciativa impulsada por CBRE junto a otros 46 centros comerciales con el objetivo de fomentar la solidaridad y el entendimiento entre distintas generaciones, con actividades para favorecer la cohesión que se llevaron a cabo del 29 de abril al 31 de mayo.

El complejo madrileño ha organizado durante este mes diversas actividades gratuitas orientadas a fomentar la inclusión entre personas de distintas edades. Una de estas acciones fue 'Tejiendo conexiones', una dinámica llevada a cabo junto a la Asociación Párkinson Aparkam en la que a través de una pelota con hilo se creó una red simbólica de conexión entre todos, según ha informado el complejo en un comunicado.

Además, se desarrollaron juegos compartidos entre abuelos y nietos, promoviendo el intercambio de experiencias sobre la infancia, así como competiciones por equipos multigeneracionales que facilitaron la integración de los más pequeños y contribuyeron a mejorar la psicomotricidad de los usuarios, con el objetivo de reforzar el trabajo en equipo y el vínculo familiar.

La campaña tuvo además un alcance fuera del centro gracias a la puesta en marcha de un 'Test de inteligencia generacional'. Se trata de una encuesta diseñada para medir las habilidades intergeneracionales y en el que más de 1.000 participantes pudieron aprender de otras generaciones y descubrir si eran más analógico o digital.