Investigación y salud alimentaria: Danone impulsa su Hub de Ciencia en Tres Cantos con una inversión de 40 millones

1077504.1.260.149.20260413141425 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto al director general de Danone, François Lacombe, - DANONE TRES CANTOS

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La investigación científica y la salud alimentaria son algunas de las bases del Hub de Ciencia de Danone en el municipio madrileño de Tres Cantos, con una inversión de la empresa de 40 millones de euros en dos años con el objetivo de hacer "productos más saludables y mejorar la salud de la gente".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado este lunes el centro junto con el director general de Danone, François Lacombe, donde ha señalado que se trata de un centro de operaciones que es "único en el mundo y una referencia mundial" que impulsa también a la región.

"Este esfuerzo inversor es el reflejo del buen momento que atravesamos las empresas que lo dan todo en la Comunidad de Madrid y esta región que siempre apuesta por empresas geniales", ha reivindicado, a la vez que ha defendido que están "profundamente orgullosos" de la industria agroalimentaria madrileña, con 61 empresas lácteas y 43 explotaciones de vacuno de leche, con un incremento del 13,2% en el número de explotaciones desde 2021.

La relevancia de esta factoría tricantina se refleja en que recibe uno de cada cuatro litros de toda la leche producida en la región para posteriormente transformarla en otros productos.

Así, ha afirmado que su trabajo cada vez "se conoce más y mejor" y son la base de la dieta mediterránea, gastronomía y hábitos alimentarios. "El sector sabe que vamos a estar siempre de su lado apoyándolo", ha destacado la presidenta madrileña.

La presidenta Díaz Ayuso ha recordado que son los pequeños productores los que "trabajan sin descanso" para extraer el mejor producto que viaja directamente todos los días desde un establo en Soto de Navalafuente o una granja ovina Colmenar Viejo, hasta lugares de excelencia tecnológica como el que hoy ha visitado.

Este centro de operaciones permitirá relocalizar en España producciones que actualmente se realizan en el extranjero, estimándose que la expansión de este complejo contribuirá un 0,4% al crecimiento económico de la Comunidad de Madrid a partir de 2030.

VÍNCULO CON LA CIENCIA Y LA SALUD

Por su parte, el director general de Danone ha subrayado que más de cien años después la empresa mantiene su "vínculo histórico" con la ciencia y la salud profundizando en temas como la relación de los probióticos del yogur, la microbiota intestinal y cómo pueden contribuir en mejor la salud.

Con esta inversión, se quiere dar "un paso decisivo" en la transformación industrial, reforzando un modelo que sitúa la ciencia, la salud y la innovación "en el centro" de la estrategia. En el Hub de Ciencia en Tres Cantos de Danone convergen "investigación científica, innovación tecnológica y excelencia industrial", ha subrayado el representante empresarial.

"Este Hub es un reflejo de nuestro doble propósito, de cuidar la salud de las personas, pero también del planeta. De aquí estamos dando pasos muy importantes para liderar la descarbonización del sector", ha señalado, al asegurar que en la Comunidad producen "el yogur más sostenible de mercado con un 30% menos de impacto ambiental".

Además, ha subrayado que, por cada empleo generado, se crean 19,5 empleos adicionales en la Comunidad de Madrid, sumando más de 15.000 empleos en todo el país. En detalle, el Hub emplea a más de 170 personas.

EL 25% DE LA PRODUCCIÓN LÁCTEA, EN EL HUB

Danone ha presentado así su nueva hoja de ruta para impulsar el crecimiento en su Hub de Ciencia en la Comunidad de Madrid, que reúne su planta de producción y el Centro Internacional de Innovación Tecnológica en Tres Cantos.

Según datos de la propia compañía, el 25% de la producción láctea de la Comunidad de Madrid se recibe en el Hub de Danone en Tres Cantos y recorre apenas 40 kilómetros hasta llegar a la planta. Además de los yogures de marca Danone, también se producen en el Hub otros productos como Activia y la gama alta en proteínas de la compañía.

Por su parte, el Centro de Innovación Tecnológica de Danone cuenta con una planta semiindustrial que acelera el desarrollo de innovaciones y tecnologías. Se lideran más de 30 proyectos globales cada año y se han desarrollado las gamas de productos de YoPRO y Danone Skyr.