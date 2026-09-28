Investigan una agresión con arma blanca a un hombre de 49 años en un domicilio de Collado Villalba

Investigan la agresión con arma blanca a un hombre de 49 años en un domicilio - AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA

COLLADO VILLALBA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga las circunstancias en las que un varón de 49 años resultó herido por arma blanca en la noche del pasado sábado en un domicilio de Collado Villalba, según informaron fuentes del servicio municipal de Protección Civil.

El centro de emergencias 1-1-2 recibió el aviso en torno a las 21.30 horas alertando de la presencia de una persona con una herida incisa en el interior de una vivienda ubicada en la plaza de Los Belgas del citado municipio.

Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del Summa 112, que atendieron al afectado y procedieron a su traslado en estado leve al Hospital General de Collado Villalba para la sutura de la lesión.

En el dispositivo intervino la Policía Local de Collado Villalba en colaboración con la Guardia Civil, cuerpo que se ha hecho cargo de la intervención y de las diligencias para esclarecer el suceso.