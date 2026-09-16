La izquierda en Cibeles pide una auditoría y la intervención de la Inspección de Trabajo tras el Gran Premio de F1

23 ALBON Alexander (tha), Williams F1 Team FW48, action during the 2026 Formula 1 Spanish Grand Prix, 14th round of the 2026 Formula One World Championship from September 11 to 13, 2026 on the Madring, in Madrid, Spain - Photo Florent Gooden / DPPI - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de Más Madrid y PSOE han reclamado este miércoles que se investiguen las condiciones laborales de los trabajadores contratados durante el Gran Premio de Fórmula 1, celebrado el pasado fin de semana en Madring, con la petición de una auditoría a Ifema de las contrataciones y la intervención de la Inspección de Trabajo.

Así lo han trasladado ambas formaciones tras una información publicada por la 'Cadena SER', que recoge la denuncia de una trabajadora contratada como camarera por una empresa de trabajo temporal, en la que alerta de jornadas de "hasta 17 horas", "menos de 20 minutos para comer" y una remuneración de "ocho euros por hora".

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha anunciado que su formación registrará una petición ante la Junta Rectora de Ifema para que ponga en marcha "de forma inmediata" una auditoría de todas las contrataciones laborales realizadas durante el Gran Premio. La fiscalización solicitada alcanzaría tanto a los contratos "bajo el paraguas" de la institución ferial y de la Fórmula 1.

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha apoyado la investigación y ha reclamado además que actúe la Inspección de Trabajo. "Una vez que se ha puesto de manifiesto esa denuncia por parte de trabajadores que han soportado, en unas condiciones indignas y al margen de la legalidad, unas jornadas fuera de la ley y unos salarios que evidencian la precariedad con la que han trabajado, la Inspección de Trabajo tiene que intervenir", ha defendido Maroto.

"EL MADRID DE LOS ÁTICOS Y LOS PALCOS VIP"

"Han trabajado al sol, cobrando menos del salario mínimo interprofesional y, en algunos casos, han tenido que fregar las instalaciones con hielo derretido porque no había agua corriente", ha denunciado Maestre en declaraciones a los medios desde el Edificio de Grupos.

Para la portavoz de Más Madrid, el Gran Premio ha sido "el mejor ejemplo de la brecha cada vez más grande" entre "el Madrid de los áticos y de los palcos VIP" y "el de la gente corriente".

"Mientras unos pagan entradas VIP a 4.000 euros por persona, hay trabajadores cobrando menos del salario mínimo interprofesional por hora", ha censurado Maestre.

La líder de la oposición en Cibeles ha sostenido que estas condiciones "en muchos casos ni son legales, o presuntamente no son legales", y tampoco resultan compatibles con la utilización de recursos públicos para financiar el evento.

"No podemos consentir que, en espacios públicos y con dinero público, financiemos el lujo a todo tren de unos pocos mientras pagamos salarios de miseria a las personas que tienen que sostener esa vida para los ricos", ha aseverado.

MAROTO EXIGE RESPONSABILIDADES A ALMEIDA

Maroto ha considerado que durante la celebración del Gran Premio se produjeron "muchas irregularidades" dentro de Ifema y ha recordado que el Ayuntamiento de Madrid participa en la institución ferial, por lo que ha exigido responsabilidades al alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

"Espero que el señor Almeida no se quede de perfil", ha afirmado la portavoz socialista, quien ha criticado que el regidor apareciera en "los palcos VIP" y dando "una vuelta con el Mercedes" mientras los trabajadores afrontaban las condiciones que ahora denuncian.

"Esa imagen es inaceptable y el alcalde debería dar explicaciones, porque esto se ha producido mientras él estaba disfrutando del Gran Premio y rodeándose de esos privilegiados que han tenido acceso a todos esos privilegios", ha afirmado.

A su juicio, Almeida estuvo "más preocupado" por que "los palcos VIP tuvieran champán y buena comida" que por los empleados encargados de distribuir ese champán y el catering o por los vecinos de las inmediaciones del circuito.

"El señor Almeida se ha retratado con la Fórmula 1, poniéndose del lado de esos pocos privilegiados que han pagado entradas millonarias para ver este espectáculo y no preocupándose por los trabajadores que denuncian una situación de precariedad absoluta", ha concluido.