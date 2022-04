La izquierda y Vox acusan a Cs de utilizar el Orgullo como "un negocio de postureo" para "ayudar a amigos"

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las formaciones de izquierda en el Ayuntamiento de Madrid (Más Madrid, PSOE y Recupera Madrid) junto a Vox han acusado este martes en el Pleno municipal a Ciudadanos de entender la celebración del Orgullo LGTBI como "un negocio de postureo" con el que quieren "ayudar a unos pocos amigos".

La izquierda y Vox han coincidido en su negativa a apoyar la propuesta de los 'naranjas' para declarar las fiestas del Orgullo de Bien de Interés Cultural (BIC). PP y Vox han votado en contra, y la izquierda se ha abstenido.

Desde Recupera Madrid, Marta Higueras ha trasladado que su Grupo no terminaba "de ver claro que la declaración de las fiestas del Orgullo como BIC sea positiva para las reivindicaciones para el colectivo" porque "no es una fiesta, no es un negocio aunque muchos hagan negocio de ello".

"El Orgullo es protesta y reivindicación, es activismo, es memoria histórica y democrática, y por encima de todo, es dignidad", ha expresado Higueras, quien ha afeado a Cs no haber hablado "con los colectivos" para consensuar la propuesta, ya que esta "tiende a parecerse a la bandera permanente de Pedro Zerolo".

"NI PIES, NI CABEZA"

Al comienzo de su intervención, la edil Aránzazu Cabello, de Vox, ha hecho alusión al "lobby LGTBi", centrado en la "manipulación de la sociedad por parte de aquellos que quieren colectivizar". "Ni mi partido, ni yo, jamás hemos hecho ninguna manifestación en contra de nadie por su orientación sexual", ha defendido.

"Todo el mundo tiene derecho a defender lo que cree, y otra cosa es querer declarar las fiestas del Orgullo, que es un evento privado, para conseguir dinero y sabe Dios qué más tipo de cosas. Esto no tiene ni pies ni cabeza. No sé cómo se les ha ocurrido, si es una noche de cena, de copas... es una proposición para ayudar a amigos", ha reprochado a la bancada de Ciudadanos.

Desde el PSOE, Emilia Martínez ha puesto el acento en que la celebración del Orgullo "llena las calles de reivindicación y alegría, son tolerancia, inclusión y hacen de la capital una ciudad mucho más abierta, libre y receptiva que posiciona a Madrid por delante".

Si bien, ha lanzado a Cs que "los colectivos no están solo para recordarlos en fechas señaladas", y considera que su proposición "es oportunista y puro postureo". Considera que la vicealcaldesa, Begoña Villacís, "busca su momento, su protagonismo", algo que "el año pasado fue con la mega bandera, y más tarde ni bandera ni obras en la plaza Pedro Zerolo". "Las organizaciones del MADO le piden que se sienten a resolver los problemas que les preocupan para las fiestas del Orgullo", ha instado.

UN ORGULLO "DE TODOS"

El concejal presidente del distrito Centro y Salamanca, José Fernández (PP), ha lanzado que "el Orgullo no puede ser ni un botellón ni una fiesta para unos pocos", y ha recordado que "el Orgullo también se celebraba con gobiernos del PP".

Ha apostado por "un Orgullo de envergadura, con entidad propia, que sea turismo, cultura y reivindicación, y que sea de todos, no solo de unos pocos". En este punto, ha reconocido que él, en esta festividad, se siente "totalmente excluido en muchas ocasiones".

Por parte de Más Madrid ha intervenido el concejal Miguel Montejo, quien ha afeado a los 'naranjas' que se convirtieran en Gobierno municipal "con el apoyo de la extrema derecha y homófobos de Vox" y ha señalado que el Orgullo "es un acto reivindicativo más que una fiesta".