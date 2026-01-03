De Jorge Semprún a Marisa Paredes: Los homenajes que la ciudad de Madrid tiene en la lista de pendientes

Archivo - La actriz Marisa Paredes, a 6 de julio de 2023, en A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Madrid acumula una lista de reconocimientos institucionales aprobados que, sin embargo, siguen sin acabar de materializarse en forma de placas o de nombramientos honoríficos.

Es el caso de Marisa Paredes, quien todavía no cuenta con su placa en la capital tras el acuerdo alcanzado mayoritariamente en el Pleno de la Junta de Centro en enero de 2025, ralentizado debido a un cambio en la propiedad del inmueble.

Por este motivo, cuando el 17 de diciembre se cumplió un año de su fallecimiento, el Grupo Municipal Socialista realizó un homenaje simbólico a la actriz madrileña con la colocación de una placa en el edificio donde nació, en el número 13 de la Plaza Santa Ana.

Al igual que en el caso de la intérprete, está pendiente --tras otro acuerdo plenario de Centro-- de descubrirse una placa en honor al cineasta Antonio Isasi-Isasmendi, quien fuera pareja de Paredes y padre de su hija María, también actriz, en el número 3 de la calle Carretas.

A estos retrasos se suma el nombramiento de una plaza dedicada al escritor y político Jorge Semprún, aprobado por el Pleno municipal en julio de 2025 y con la actuación todavía pendiente.

También permanece pendiente la culminación del homenaje a Vicente Cuervo, joven militante de la CNT y asesinado por la extrema derecha el 10 de febrero de 1980. El Pleno de la Junta Municipal de Puente de Vallecas aprobó el pasado mes de mayo dar su nombre a unos jardines, pero el reconocimiento sigue a la espera de la ratificación definitiva por parte de la Junta de Gobierno.

"A estos incumplimientos se suman retrasos especialmente graves en los nombramientos de Hijo Predilecto de Madrid a Arturo Soria, aprobado en enero de 2021, y Hija Predilecta a Clara Campoamor, aprobado en julio de 2022, sin que a día de hoy se haya celebrado el acto solemne que establece el propio reglamento municipal", indica a Europa Press el concejal del Grupo Municipal Socialista Jorge Donaire.

El edil ha señalado que no se trata de "nuevas propuestas", sino de "acuerdos ya adoptados democráticamente" que siguen sin materializarse "sin explicación y sin voluntad política", y ha hecho un llamamiento a respetar "la memoria de quienes contribuyeron decisivamente a construir una ciudad más justa, más libre y más democrática".