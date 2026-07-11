Un joven de 17 años muere atropellado por un coche en la A-1. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 17 años ha fallecido en la mañana de este sábado tras ser atropellado por un turismo en la autovía A-1, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

El suceso, que está investigando la Guardia Civil, ha ocurrido a las 5:15 horas. El Summa 112 le ha practicado maniobras de reanimación a su llegada, pero finalmente ha confirmado el fallecimiento.

El accidente se ha producido en el kilómetro 26,5, en el sentido a la salida a su paso por San Sebastián de los Reyes, señala Emergencias.

El psicólogo de guardia ha asistido al conductor del turismo involucrado y a los acompañantes de la víctima.