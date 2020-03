Jóvenes acompañarán a mayores en pisos tutelados del Ayuntamiento gracias al programa 'Adopta un abuelo'

Este programa facilita el contacto entre personas mayores y jóvenes para fomentar su socialización a través de visitas recurrentes

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, y el delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, han firmado este martes un convenio de colaboración con el programa 'Adopta un Abuelo' para desarrollar y ejecutar de forma conjunta un programa dirigido a las personas mayores que contribuya a paliar situaciones de soledad.

Este programa se desarrolla facilitando, a través de la tecnología, el contacto con jóvenes para facilitar la socialización de las personas mayores, con el objetivo de compartir el tiempo y realizar actividades intergeneracionales. En este sentido, las actividades tendrán lugar dentro de un entorno cercano y accesible, dentro de los diferentes equipamientos municipales.

'Adopta Un Abuelo' designará un técnico social especializado en personas mayores que se encargará de la coordinación entre los jóvenes y los responsables de los diferentes equipamientos municipales. También pondrá a disposición de cada joven una aplicación móvil para realizar el seguimiento de la visita en tiempo real, que tendrá la funcionalidad de geolocalización para registrar la duración de la visita con exactitud y certeza.

Por su parte, el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social se encargará de la selección de los participantes, facilitando a 'Adopta un Abuelo' un listado que ayude a la coordinación y gestión entre jóvenes y personas mayores. Además, designará a un profesional como referente del proyecto dentro de los diferentes equipamientos municipales para que realice la coordinación y evaluación de cada uno de los programas con el técnico social.

El programa se iniciará en los pisos tutelados del Ayuntamiento para personas mayores que carecen de vivienda y del cual se benefician 100 personas. Estos pisos se encuentran ubicados en el distrito Centro (68 plazas) y en el distrito Retiro (32 plazas). Después de esta primera actuación, se evaluarán los resultados y se estudiará su expansión en otros recursos municipales dedicados a personas mayores.

Sólo en 2018, 12.255 personas mayores de 65 años pasaron de vivir acompañados a vivir solos, según datos del padrón municipal. En Madrid viven más de 650.000 personas mayores de 65 años y, de ellas, una de cada cuatro o el 24,5 por ciento viven solas.

Villacís ha destacado precisamente que en Madrid viven muchas personas mayores y que cada vez habrá más, por lo que el Ayuntamiento "no puede ser ajeno a todo lo que esto significa, especialmente a uno de sus efectos más preocupantes, la soledad no deseada".

"No entendíamos que en el Ayuntamiento había direcciones de todo tipo, pero no había una Dirección General del Mayor, así que unas de las primeras medidas del Área Social fue crearla, que pensase estrategias para la persona mayor. Hay mucha gente que quiere quedarse en el barrio y no irse a una residencia porque ahí están sus amistades, vecinos y raíces; y nosotros queremos que sigan siendo parte de su barrio. Por eso hemos adoptado a Adopta a un abuelo", ha explicado.

La vicealcaldesa ha destacado los valores y la experiencia de las personas con más edad, unos valores "que tienen que ver con el espíritu de sacrificio y su generosidad durante las crisis". "Queremos no ver a los mayores como a personas que hay que ayudar, sino cómo ellos puedan ayudar a las ciudades. Tenemos que cambiar el paradigma", ha apuntado.

Por su parte, Pepe Aniorte ha subrayado que uno de los restos de su Área es acabar con la soledad no deseada y en ese línea va el convenio con 'Adopta un abuelo'. También ha anunciado que pondrán en marcha este año otros programas de voluntariado, acompañamiento a ancianos y redes de apoyo vecinal para detectar y ayudar a ancianos que viven solos.

"Queremos en estos cuatro años poner a Madrid a la vanguardia de la atención a las personas mayores y sobre todo a la soledad no deseada. Queremos poner a todos los programas, como la teleasistencia, ayuda a domicilio y centro de mayores, mirando a ese gran problema", ha manifestado el edil.

"UNA SUBSCRIPCIÓN A LA SABIDURÍA"

En el acto, el fundador de 'Adopta a un abuelo', Alberto Cabanes, ha relatado cómo empezó su proyecto: "Hace unos años visitaba a mi abuelo Clemente en una residencia y me di cuenta que los jóvenes son para ellos como un imán con los que quieren charlar. Entonces conocí a Bernardo, de 86 años, viudo y sin descendencia, que me contó que su mayor ilusión era tener un nieto. Bernardo me cambió la vida. Después de eso le adopté y empecé a llevar a más gente joven a la residencia. Dejé mi empleo en consultoría para dedicar mi tiempo completo a 'Adopta un abuelo'"

En dos años y medio se han registrado en esta iniciativa un total de 30.000 jóvenes y se ha implantado en 50 ciudades de España, con más de 25.000 horas de compañía efectuadas. "El reto es seguir creciendo y llegar a todas las personas mayores del mundo", ha añadido Cabanes.

'Adopta un abuelo' llega a los jóvenes a través de redes sociales, pasando luego un test y una entrevista. Y consigue a los mayores que quieren compañía juvenil a través de convenios con administraciones públicas. Luego, los psicólogos y terapeutas de los centros y residencias son quienes se encargan de 'emparejar' a dos jóvenes con un mayor para sus visitas y conversaciones semanas. Los jóvenes pagan 29 euros de reserva y 9 euros al mes por participar en este proyecto, "una subscripción a la sabiduría", en palabras de su fundador.

"Lo que hacemos es que el mayor se sienta escuchado y querido y que haya una transmisión de sabiduría y valores por parte de los ancianos a los jóvenes, rindiendo siempre tributo la figura del mayor y posicionándolo en el lugar social que merece. Estamos felices de trabajar con el Ayuntamiento de Madrid", ha asegurado a los medios Alberto Cabanes.

CÓMO ACCEDER A LOS PISOS TUTELADOS DEL AYUNTAMIENTO

El acceso a plazas de los apartamentos se solicita en los Centros de Servicios Sociales del distrito de empadronamiento de la persona interesada y es competencia del Departamento de Centros de Día y Residenciales la determinación de las personas usuarias y la concesión de plaza.

Para poder acceder al recurso, los requisitos generales son tener 65 años cumplidos o 60 en el supuesto de cónyuges u otros que convivan a cargo de la persona solicitante. Además la persona ha de encontrarse en buen estado físico y psíquico para realizar actividades de la vida diaria de forma independiente.