Juan Berlanga estrena "El salto de Butes", una pieza que reivindica el impulso y deseo frente a las normas. Laura San Segundo - CULTPROJECT

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coreógrafo y bailarín Juan Berlanga, galardonado con el Premio Max 2026 al Mejor Intérprete de Danza por 'JUANCABALLO', estrenará los días 4 y 5 de diciembre en Centro Danza Matadero 'El salto de Butes', una creación para seis bailarines que reivindica el impulso y el deseo frente a las normas y que cuenta con la colaboración de Niño de Elche y Alberto Conejero.

El espectáculo, que tendrá su estreno absoluto en este espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, forma parte de la primera convocatoria de Residencias de Creación de Centro Danza Matadero y se inspira en el mito griego de Butes, el único de los argonautas que decidió entregarse al canto de las sirenas en lugar de resistirse a su llamada.

A partir de esta figura mitológica, Berlanga construye una propuesta que explora los límites entre la razón y el deseo, la obediencia y la disidencia, a través de un lenguaje escénico que combina danza española, flamenco y experimentación contemporánea.

La pieza cuenta con Niño de Elche en la composición y dirección musical y Alberto Conejero en la dramaturgia, y plantea una creación de gran formato para seis intérpretes que transita de lo coral a lo íntimo, con el cuerpo como principal herramienta expresiva.

"Butes fue el único de los argonautas que se entregó al canto de las sirenas. Mientras sus compañeros se protegían de aquella llamada irresistible, él decidió escuchar. No se ató al mástil. No apartó el oído. Saltó al mar", ha explicado el coreógrafo sobre el punto de partida de su nueva creación.

Para Berlanga, este personaje representa "la eterna lucha entre la razón y el deseo, la civilización y lo salvaje, la norma y la disidencia", y permite reflexionar sobre los límites personales, las renuncias y los deseos que permanecen ocultos.

"Observado siempre como un personaje secundario de la expedición de Orfeo y los argonautas, aquí se hace protagonista para interrogarnos sobre nuestros límites, nuestras renuncias y nuestros deseos oscuros", ha señalado.

Sobre el escenario, los seis bailarines construirán, sostendrán y transformarán el espacio a través del movimiento, en una propuesta en la que cada decisión modificará la relación entre los cuerpos y los elementos escénicos, avanza la compañía en un comunicado.

"De eso habla esta pieza. De la distancia que existe entre escuchar una llamada y atreverse a responderla. Este no es solo el salto de un personaje mítico. Es el mío", ha afirmado Berlanga.

DEL BALLET NACIONAL DE ESPAÑA A LA EXPERIMENTACIÓN CONTEMPORÁNEA

Nacido en Úbeda (Jaén) en 1990, Juan Berlanga forma parte desde 2019 del Ballet Nacional de España, bajo la dirección de Rubén Olmo, donde ha interpretado papeles de primer bailarín y solista en producciones que abarcan desde la danza española tradicional hasta propuestas contemporáneas.

Formado en el Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de Madrid, Berlanga es también licenciado en Bellas Artes, máster en Diseño y doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid.

En 2023 fundó su propia compañía, Cía. Juan Berlanga, con el objetivo de explorar nuevos lenguajes coreográficos y escénicos sin perder sus raíces en la danza española.

Desde entonces ha desarrollado producciones como 'EZ: Más allá del renacimiento' y 'JUANCABALLO', esta última reconocida con el Premio Max 2026 al Mejor Intérprete de Danza.

Su nueva creación, 'El salto de Butes', ha sido distinguida con una Beca Leonardo de Investigación Científica y Creación Cultural de la Fundación BBVA, en la categoría de Creación Literaria y Artes Escénicas.

A lo largo de su trayectoria, el coreógrafo ha colaborado con artistas y compañías como Niño de Elche, la Fundación Antonio Gades, Aida Gómez, José Antonio Ruiz, Nuevo Ballet Español, Emilio Ochando y Sara Cano Compañía de Danza, entre otros.