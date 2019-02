Un juez anula la sanción a un agente que aporreó el coche de Barbero durante el 'escrache' policial en 2016

Publicado 26/02/2019 16:52:22 CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid ha anulado la sanción interpuesta por el coordinador de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid contra un policía municipal que aporreó el coche del delegado de Seguridad, Javier Barbero, durante el 'escrache' policial que sufrió el 16 de febrero de 2016 en el centro de la capital.

El coordinador general de Seguridad impuso al agente, como expediente disciplinario, una sanción de siete días de suspensión de funciones al calificar de falta grave el hecho de golpear el coche de Barbero cuando era retirado por su escolta en la calle Bordadores durante una protesta policial. El afectado interpuso recurso contencioso-administrativo, que han llevado los servicios jurídicos de CSIF, contra dicha resolución.

El agente, que no negó ante el Juzgado haber participado en la concentración con una bandera, sí cuestiona la legalidad de dicha sanción alegando denegación de pruebas, falta de notificación y proporcionalidad de la propuesta de resolución, aludiendo que él no llegó a golpear en ningún momento el vehículo del delegado y que la identificación no puede basarse en un vídeo con mala calidad de imagen.

Precisamente, el juez desestima todos los puntos salvo este último y señala en la sentencia, adelantada por 'El Mundo' y a la que ha tenido acceso Europa Press, que la identificación del agente con estos hechos es "problemática y dudosa dada la falta de nitidez de la imagen, que mantiene borroso en todo momento de la grabación el rostro del personaje de la bandera y cuya cara aparece "tapada con una bufanda o braga que impide a todas luces su identificación segura".

Por todo ello, el Juzgado ha señalado que en este caso ha de prevalecer el derecho constitucional de la presunción de inocencia. Y concluye que la resolución impugnada no se ajusta a derecho y tiene que anularse y dejar sin efecto la sanción disciplinaria recurrida por el agente.