Un juez cita como investigados a dos directivos del circuito del Jarama por el ruido

El juez de Primera Instancia número 2 de Alcobendas ha citado a declarar como investigados a dos directivos del circuito del Jarama-RACE tras admitir a trámite una denuncia interpuesta por la Fiscalía de Madrid por la presunta comisión de un delito contra el Medio Ambiente a raíz de una queja de los vecinos.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se acuerda la apertura de diligencias respecto al Real Automóvil Club de España (RACE) por un delito contra el Medio Ambiente, citando en octubre a declarar como investigados a dos directivos del circuito.

Las investigaciones de la Fiscalía se iniciaron en octubre de 2023, a partir del atestado de la Unidad de Protección de la Naturaleza de Tres Cantos de la Guardia Civil de Madrid a raíz de denuncia de los vecinos relativa a los ruidos por la actividad del Circuito de Madrid Jarama RACE.

Según informan los vecinos, los múltiples informes de mediciones acústicas elaborados por la Guardia Civil ponen de manifiesto que se producen "niveles sonoros muy superiores a los legalmente permitidos y que estos se prolongan de manera continuada desde primeras horas de la mañana hasta la tarde, suponiendo un riesgo potencial para la salud de los muchos residentes en la zona".

En la investigación también se aporta abundante documentación que pone de manifiesto la existencia de numerosas quejas formuladas por los vecinos desde hace décadas, fundamentalmente efectuadas al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y sus agentes de Policía Local y que, según los vecinos, "nunca han tenido respuesta por parte de la administración municipal".

Este nuevo frente judicial, se añade a la sentencia dictada el pasado mes de julio de 2024 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 11 de Madrid, en la que el propio Ayuntamiento, junto con el RACE, resultó condenado al declarar que la actividad del Circuito del Jarama es "ilegal por carecer de licencia de actividad y funcionamiento, por lo que no puede continuar su actividad en estas condiciones".

INCUMPLIENDO SUS OBLIGACIONES

Los vecinos consideran que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes "no sólo está incumpliendo sus obligaciones de velar por el interés general de los vecinos y el cumplimiento de la ley, si no que, además, excusándose en que la sentencia del contencioso administrativa está recurrida, ampara el abuso continuado del Circuito del Jarama - RACE al no obligarle a detener la actividad o al menos reducirla sustancialmente, en tanto inicia los trámites para regularizar su situación, si fuera posible".

Por ello, los vecinos no descartan iniciar acciones penales contra las autoridades por prevaricación administrativa en delito ambiental prevista en el artículo 329 Código Penal para lo que ya han requerido formalmente en sucesivas ocasiones a las autoridades.