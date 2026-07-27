Julia Medina, Martta Sanz y Mbongo, entre las actuaciones gratuitas que acogerá este agosto Xanadú

Artistas que actúan este agosto en Xanadú - XANADÚ

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Julia Medina, Martta Sanz y Mbongo son algunos de los "artistas emergentes" que actuarán los sábados de este agosto en Xanadú de forma gratuita.

Según recoge Xanadú en un comunicado, el objetivo es de dar voz a nuevos artistas y apoyar y fomentar la cultura a través de la música en directo. Todos los visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar a partir de las 20 horas del "talento de cinco jóvenes cantantes en el escenario situado en ágora", la zona de restauración y ocio del centro.

El primero en actuar el sábado 1 de agosto será Mbongo, un cantante español originario de Pamplona con "raíces africanas, conocido por fusionar estilos urbanos, pop acústico y soul". Su música "acumula millones de reproducciones" en plataformas digitales gracias a temas como 'Ven', que "le han convertido en una de las mayores promesas del panorama artístico español".

Al sábado siguiente, el 8 de agosto, tendrá lugar la actuación de Martta Sanz, una cantante y compositora alicantina que se hizo viral en redes con su lanzamiento 'Solo quería ser niña'. "Su estilo la hace conectar con el público, no solo por la música, sino por la capacidad de plasmar vivencias personales en canciones muy sinceras", ha destacado.

El 15 de agosto será el turno del compositor y cantante vallisoletano Gon Abril, quien además compagina su faceta musical con su trabajo como médico de familia. Lleva años compartiendo sus canciones en redes y plataformas de 'streaming', donde "ha ido ganando al público hasta actuar en escenarios de gran formato como la sala del Movistar Arena en febrero de este año". Artistas como de Alejandro Sanz, Arnau Griso o Marlon han compartido sus publicaciones, reconociendo su gran talento.

Para continuar, el sábado 22 de agosto se subirá al escenario Aitor Carrasco, un joven cantante mallorquín que en abril de 2025 lanzó su primer single, 'Señales', con el que llegó a tener más de 5.000 reproducciones en Spotify en un mes. Ya ha actuado en escenarios tan destacados como el Palacio Vistalegre o las Cuevas del Canelobre en Busot (Alicante).

Para terminar, Julia Medina actuará el último sábado del mes, día 29 de agosto. La compositora nacida en San Fernando (Cádiz) fue participante de Operación Triunfo en la edición de 2018 y compitió en el Benidorm Fest de este año con la canción 'La dama y el vagabundo' junto a la mexicana María León, y con la que quedaron finalistas. A lo largo de su trayectoria ha colaborado también con artistas como Conchita, Paula Matheus, Cepeda o Vetusta Morla.

EL MICRO SHOW SE SUMA A LA PROGRAMACIÓN MUSICAL

Los días 15 y 22 de agosto, coincidiendo con las actuaciones de Gon Abril y Aitor Carrasco, el ciclo de conciertos de Xanadú contará con la participación de El Micro Show, un podcast de entretenimiento y reflexión que acerca al público las historias personales y profesionales que hay detrás de los artistas.

Durante ambas jornadas, el equipo de El Micro Show trasladará su set al escenario de Xanadú para grabar dos programas especiales en directo, en los que entrevistará a los artistas protagonistas de la tarde a través de conversaciones cercanas y ofrecerá al público diferentes propuestas participativas, como cuestionarios, retos, entrevistas y sorteos.

"Con esta programación musical y las exclusivas entrevistas a los artistas, Xanadú continúa apostando por ofrecer a sus visitantes experiencias, propuestas y planes de ocio de valor y de manera gratuita. Además de brindar la oportunidad a jóvenes promesas del panorama español de dar a conocer su música y conectar en directo con públicos de todas las edades", ha destacado.