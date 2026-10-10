La Junta de Chamartín quiere recordar a Raúl del Pozo dando su nombre a unos jardines del distrito

Archivo - (Foto de ARCHIVO) El periodista y escritor Raúl del Pozo presenta la reedición de su libro "Noche de tahúres" - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Municipal de Chamartín, presidida por Yolanda Estrada, quiere recordar al periodista Raúl del Pozo, fallecido el pasado marzo a los 89 años, dando su nombre a unos jardines del distrito.

La propuesta se oficilizará este miércoles en el Pleno del distrito. Los jardines que podrían ser bautizados como Raúl del Pozo son los ubicados en la parte anterior del edificio del número 3 de la calle Pedro Muguruza. Será, en palabras de Estrada, en honor de su "siempre admirado periodista por la paz, Raúl del Pozo".

El periodista, escritor y columnista falleció el pasado 10 de marzo. Fue reportero, enviado especial, corresponsal en el extranjero ('Diario de Cuenca', 'Pueblo', 'Interviú', 'Diario 16', 'Mundo Obrero') y director-adjunto de 'El Independiente'.

Además su firma fue clave como columnista y cronista parlamentario del diario 'El Mundo', por cuya labor recibió el Premio del Club Internacional de Prensa al mejor trabajo periodístico en prensa escrita, además de otros galardones como el Mariano de Cavia, el Francisco Cerecedo, el Pedro Rodríguez, el Jaime de Foxá, el César González Ruano y el Premio Internacional de Periodismo Manuel Alcántara.

Del Pozo publicó novelas como 'Noche de tahures', 'La novia', 'Los reyes de la ciudad', 'No es elegante matar a una mujer descalza', 'Ciudad Levítica' y 'La diosa del pubis azul' (con Espido Freire) y libros de ensayo: 'Una derecha sin héroes', 'A Bambi no le gustan los miércoles' y 'Los cautivos de La Moncloa'.