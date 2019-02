Un Juzgado acuerda el archivo de la querella de Sí Se Puede Guadarrama contra la alcaldesa

Publicado 21/02/2019 13:06:55 CET

GUADARRAMA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Collado Villalba ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la querella de Sí Se Puede Guadarrama contra la alcaldesa, Carmen María Pérez del Molino (Agrupación Popular Por Guadarrama).

El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, acuerda el "sobreseimiento provisional y archivo de la presente causa", a raíz de la querella presentada en julio de 2018 por Sí Se Puede Guadarrama, en la oposición del Ayuntamiento, por un presunto delito de prevaricación administrativa.

Los ediles interpusieron la querella asegurando que habían presentado "cerca de 200 solicitudes" de información al Ayuntamiento y que "solo" les habían contestado "una en plazo reglamentario".

En la resolución se recoge que las diligencias practicadas "han puesto de manifiesto" que "no está debidamente justificada la perpetración del delito de prevaricación que es objeto de la querella".

Entre los razonamientos figura que el tiempo de respuesta era "proporcional" a la "magnitud de lo solicitado y al volumen de la documentación que había de ser consultada y entregada" dejándose "constancia" de la "puesta a disposición de todos los concejales, en los dos últimos años, de los medios tecnológicos necesarios" para que "con ocasión de la dación de cuenta al Pleno y a las comisiones informativas de todos los acuerdos contenidos en las actas de juntas de Gobierno pudieran examinar los expedientes relacionados, así como la documentación en ellos obrante".

"Se entiende, por tanto, a la vista de que la demanda de información en el caso del grupo municipal Sí Se Puede Guadarrama supera, con creces, a la del resto de grupos municipales, que no es posible afirmar que el derecho a la información de los querellantes se ha visto afectado por la actuación prevaricadora de la señora alcaldesa, ni que se ha impedido a los mismos ejercer su labor de fiscalización y control de la actividad municipal", recoge la resolución.

Al respecto, en declaraciones a los medios de comunicación, la alcaldesa ha dicho que "si es verdad" que se hubiera cometido un error "donde tenían que haber acudido es al contencioso administrativo" y "no ir a lo Penal". "No judicializar la vida política porque eso ni es democrático, ni desde luego me parece a mí que es honrado", ha señalado.

Según la regidora, Sí Se Puede Guadarrama "ha recurrido corriendo" la resolución porque lo "único que quiere" el partido es la "foto de la alcaldesa entrando a los Juzgados" porque "es lo que vende". "A ellos el fondo, que saben que no hay, que saben que no existe, no les importa, pero lo recurrieron inmediatamente diciendo que por lo menos la alcaldesa venga a declarar", ha afirmado.

Para la alcaldesa el archivo provisional es una "gran noticia". "El primer asalto lo ha ganado la alcaldesa de Guadarrama, como tantos les ha ganado en estos casi cuatro años", ha subrayado.

RECURSO DE SÍ SE PUEDE

Por su parte, fuentes de Sí Se Puede Guadarrama han informado a Europa Press de la presentación de un recurso contra la resolución para que "instancias superiores estudien el asunto".