Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Madrid registraron 8.892 denuncias en el tercer trimestre, más de 96 diarias

Archivo - Una abogada vestida con toga y mascarilla entra a los Juzgados de lo Penal, Juzgados de Violencia sobre la mujer situados en la C/Albarracín, 31 de Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la Comunidad de Madrid registraron a lo largo del tercer trimestre del año --entre julio y septiembre-- un total de 8.892 denuncias, lo que se traduce en que diariamente se presentaron más de 96 denuncias en la región.

Así se desprende del 'Informe trimestral sobre Violencia de Género', publicado este mismo viernes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En este sentido, revela que un total de 7.870 mujeres han sido víctimas de violencia de género, y en 926 casos las víctimas se acogieron a la dispensa a la obligación de declarar como testigo. Estas cifras arrojan una tasa de 21,5 víctimas de violencia de género por cada 10.000 habitantes.

En la comparativa a nivel nacional, Madrid se sitúa casi dos puntos por encima de la media española, que es de 19,8 casos por cada 10.000 habitantes. La tasa madrileña es 8,6 puntos superior a la de Galicia (12,9), y 14,4 puntos por debajo de Baleares, que se sitúa a la cabeza del listado.

Entre julio y septiembre de este año se solicitaron en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la Comunidad de Madrid un total de 1.561 órdenes de protección, las cuales todas fueron admitidas, si bien en un 55% de los casos resultaron denegadas (855) frente a las 706 que fueron adoptadas (45%).