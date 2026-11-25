La Comunidad de Madrid presenta una exposición sobre la influencia de la Generación del 27 en el arte contemporáneo - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha presentado la exposición 'Instante, tan claro. Ecos del 27 en el arte último', una propuesta que explora la influencia de la Generación del 27 en la creación artística contemporánea y establece un diálogo entre figuras como Federico García Lorca, Luis Cernuda o Ángeles Santos.

La muestra, que podrá visitarse de forma gratuita en la Sala de Arte Joven hasta el 7 de marzo de 2027, propone descubrir aspectos poco explorados de la Edad de Plata de la cultura española desde la perspectiva de las tendencias plásticas actuales, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Comisariada por Carlos Delgado Mayordomo, la exposición reúne trabajos de Rosana Antolí, Lola Lasurt, Belén Rodríguez, Irene Infantes, Carmen Ayala Marín, Carmen González Castro, Marina Reina, Abel Jaramillo, José Iglesias García-Arenal y Víctor González, artistas nacidos entre principios de los años 80 y el cambio de siglo.

La figura de Federico García Lorca ocupa un lugar central en el recorrido, con referencias a su literatura, sus dibujos, la experimentación escénica, el cante jondo y la reflexión sobre el duende.

Además, la exposición aborda la poesía de Luis Cernuda, el pensamiento de María Zambrano, la producción literaria y política de José Díaz Fernández, el cine de vanguardia de Luis Buñuel y las aportaciones de Manuel Ángeles Ortiz y Ángeles Santos a la renovación de las artes plásticas. Asimismo, la música de Manuel de Falla tiene un espacio destacado.

El recorrido incorpora además referencias a la influencia internacional de este movimiento cultural, con obras como 'Deep Song' (1937), de la coreógrafa Martha Graham, inspirada en imágenes de la Guerra Civil española y vinculada al 'Poema del cante jondo' de Lorca.

También figura 'Duende' (1980), una propuesta del cineasta Celestino Coronado y el creador escénico Lindsay Kemp que trasladó el universo lorquiano al teatro experimental londinense.

La iniciativa se completa con una publicación que incluye textos del comisario y un programa de actividades paralelas con visitas dinamizadas para grupos, encuentros, jornadas y talleres dirigidos a familias.