Leganés aprueba un Protocolo Local contra la Violencia de Género para reforzar la protección a víctimas

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Leganés ha aprobado su primer Protocolo Local de Actuación contra la Violencia de Género, un documento que fija una hoja de ruta común para todos los recursos municipales y entidades de la ciudad implicadas en la lucha contra la violencia machista con el objetivo de reforzar la protección a las víctimas y mejorar la detección precoz de casos.

Coordinado por el Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género (PMORVG), dependiente del Área de igualdad, el texto ha contado con la participación de la Policía Nacional y Local, Servicios Sociales, hospitales, centros educativos, juzgados, asociaciones y entidades sociales, según ha precisado el Ayuntamiento en un comunicado.

La concejal de Igualdad, Almudena Jiménez, ha señalado que la elaboración de este protocolo ha supuesto un "trabajo arduo" para elaborar un texto "sólido y lo más completo posible". El alcalde, Miguel Ángel Recuenco, ha destacado que la iniciativa "consolida el compromiso del municipio en la lucha contra la violencia machista" con un sistema centrado en las mujeres.

El protocolo articula su funcionamiento a través de tres comisiones --Prevención y Sensibilización, Intervención Directa y Técnica-- integradas en la Mesa Local de Violencia de Género, encargada del seguimiento y actualización del plan.

Según datos del Consistorio, el PMORVG de Leganés atendió a lo largo de 2024 un total de 166 casos nuevos y 113 seguimientos, "lo que refleja la magnitud del problema".