La librería Tipos Infames cierra sus puertas a mediados de febrero tras 15 años víctima de la "gentrificación"

Librería Tipos Infames

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La librería Tipos Infames, especializada en narrativa independiente, ha anunciado que cerrará las puertas de su local de Malasaña a mediados de febrero víctimas de la "gentrificación" tras 15 años en activo.

Así lo ha anunciado la que fuera Premio Librería Cultural 2021 en sus redes sociales con un libro en el que sus dueños lamentan haber tenido la misma suerte que "muchos negocios locales", verse abocados a "echar el cierre" por la gentrificación.

"Queremos aprovechar el momento para agradecer a muchísima gente, a lectoras, lectores, editoriales. Toda la gente que de una forma o de otra ha formado parte de este bonito proyecto que ha durado más de 15 años, pero del que tenemos que despedir", han explicado.

A pesar de que reconocen sentirse "tristes" por el fin del proyecto, también se han reivindicado "satisfechos" tras conseguir que durante una década y media Tipos Infames estuviera "en el mapa de las librerías de España" y consiguiera ser "referencia" en algunos casos.

La que fuera "el proyecto de tres amigos" a hecho un llamamiento a sus seguidores a acompañarles en esta despedida que se prolongará hasta mediados de febrero y poder así "dilapidar el tiempo" con sus fundadores.

MUESTRAS DE APOYO

Esta publicación se ha llenado de muestras de apoyo. Entre ellas, destaca la del chef José Andrés, quien ha preguntado qué es lo que necesitan los fundadores para "cubrir y aguantar".

También han trasladado muestras de apoyo políticos madrileños, periodistas, personalidades del mundo de la literatura así como editoriales y otras librerías.

Entre ellos están las portavoces de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y en la Asamblea, Manuela Bergerot. La primera de ellas ha reivindicado la labor como "espacio cultural clave" en la capital y ha lamentado que se esté "quitándole a la ciudad todo lo bueno que tiene para convertirla en un parque temático para ricos y turistas". Bergerot ha incidido en la misma idea, remarcando que Madrid es un espacio donde "los pequeños comercios y la cultura no tienen cabida".