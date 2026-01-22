Librerías de Madrid alertan del impacto de la "gentrificación" en los establecimientos tras el cierre de Tipos Infames

Archivo - Libros colocados en una de las estanterías de librería 'Tipos Infames', ubicada en la madrileña calle de San Joaquín - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Librerías de Madrid ha alertado este jueves de impacto de la "gentrificacón" en los establecimientos tras el cierre de la librería Tipos Infames, que "lamentan profundamente", tras llevar años "estrechamente ligada a la vida cultural" de la capital como "espacio de prescripción, encuentro y construcción de comunidad lectora".

Más allá del caso, ha subrayado que este cierre se inscribe en una realidad "cada vez más extendida" y en la dificultad creciente de las librerías --tanto en la ciudad como en distintos municipios de la Comunidad de Madrid-- para sostener su actividad en un contexto marcado "por el aumento continuado de los alquileres comerciales, la presión inmobiliaria y los procesos de gentrificación", según recoge la organización en un comunicado.

Se trata, a su juicio, de "un problema estructural" que no afecta únicamente a un barrio o a una sola librería sino al conjunto del ecosistema cultural de proximidad. "Cuando desaparece una librería, no se pierde solo un comercio: se pierde un espacio de acceso a la lectura, de mediación cultural, de cohesión social y de vida comunitaria", ha trasladado.

Desde la Asociación han destacado que las librerías cumplen una función "cultural, educativa y social esencial, reconocida por marcos y planes estratégicos", pero que en la práctica "siguen operando en condiciones de gran vulnerabilidad frente a dinámicas urbanas que priorizan la rentabilidad a corto plazo sobre la diversidad cultural y el equilibrio territorial".

Por ello, consideran "imprescindible" que las administraciones públicas impulsen políticas que protejan "de forma efectiva" los espacios culturales de proximidad, tanto en la capital como en el conjunto de la región, con medidas de apoyo específico, "marcos más estables para los alquileres comerciales y estrategias que reconozcan a las librerías como infraestructuras culturales básicas".

"Madrid no puede permitirse avanzar hacia un modelo de ciudad y de territorio donde la cultura independiente quede sistemáticamente desplazada. Trasladamos nuestro reconocimiento y agradecimiento al equipo de Tipos Infames por su aportación al sector y a la vida cultural de Madrid, y reiteramos nuestro compromiso de seguir defendiendo condiciones que hagan posible la continuidad de las librerías en nuestros barrios y municipios", han expresado.