Las librerías madrileñas alertan de que el encarecimiento de los alquileres amenaza la continuidad de su actividad

Archivo - Fachada de la librería ‘Tipos Infames’ a 26 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Las librerías madrileñas han alertado de que el encarecimiento de los alquileres en la región amenaza la continuidad de su actividad, en un escenario en el que el 84% de los establecimientos encuestados desarrolla su actividad en régimen de alquiler y solo el 14,3% ve garantizada su permanencia en el local que ocupan actualmente.

Así se desprende de una encuesta realizada por la Asociación de Librerías de Madrid entre sus librerías asociadas para analizar el impacto de la presión inmobiliaria sobre el sector en la Comunidad de Madrid. Los datos, según comparte la entidad en un comunicado, reflejan un escenario de "incertidumbre creciente en torno a la estabilidad de muchos proyectos libreros".

La preocupación del sector, subraya la asociación, se produce después de que en los últimos meses librerías como Tipos Infames, en la capital, o El Movimiento del Caracol, en Alcobendas, hayan anunciado el cierre de sus espacios físicos "en un contexto marcado por el incremento de los costes del alquiler". "Casos como estos evidencian las trabas que plantea el mercado para sostener determinados modelos de librería independiente", afirma Librerías de Madrid.

Según la encuesta, un 41% de las librerías percibe un riesgo inmobiliario alto o muy alto en los próximos dos años. "Estamos asistiendo a una expulsión silenciosa de librerías que ya no afecta solo a Madrid capital, sino también a municipios de toda la Comunidad", ha señalado el presidente de la asociación, Luis M. Tigeras.

Tigeras ha subrayado que las librerías "forman parte de la vida cultural y social de barrios y pueblos" y ha defendido la necesidad de abrir "una reflexión pública" sobre cómo garantizar la continuidad de estos espacios frente a la presión inmobiliaria.

EL ALQUILER CONDICIONA CONTRATACIONES

La encuesta, según advierte Liberías de Madrid, también refleja que el precio de los alquileres ya está condicionando algunas decisiones de los libreros, como en la contratación de personal. En concreto, un tercio (33,3%) de los encuestados afirman que han renunciado a ampliar la plantilla, mientras que otros establecimientos reconocen haber reducido inversiones, replanteado ampliaciones o incluso valorado el cierre.

"La gran paradoja es que el mercado del libro no para de crecer: cada vez lee más gente, los eventos se llenan y hay listas de espera para los clubes de lectura. Y, aun así, como pasa con buena parte del comercio de proximidad, ni con eso es suficiente. La razón: se nos va todo en los alquileres", ha explicado Pablo Cerezo, de la Librería Pérgamo.

Cerezo ha advertido además de que resulta "muy difícil construir un proyecto con impacto cultural y social sobre la incertidumbre de no saber qué será de tu alquiler el mes que viene".

Por su parte, el librero Miguel Ángel Vázquez, de La Imprenta, ha señalado que "el cierre de una librería no es solo el cierre de un comercio sino también de una forma de entender la ciudad". "Un barrio que pierde una librería independiente es un barrio que pierde un espacio de encuentro vecinal, de creación de comunidad y de fomento del pensamiento crítico", ha añadido.

CONTACTOS CON COMUNIDAD Y AYUNTAMIENTO

Más de la mitad de las librerías encuestadas no puede asegurar que seguirá en su local actual y un 76,2% considera necesario que la Asociación de Librerías de Madrid desempeñe un papel activo en este ámbito.

Ante esta situación, la entidad señala que ya ha realizado los primeros contactos con las administraciones, tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento de la capital, para trasladarles la situación del sector.

La asociación ha remarcado que esta preocupación no afecta exclusivamente a las librerías, sino que forma parte de un contexto más amplio que también impacta sobre otros espacios culturales y sobre el comercio de proximidad.

A su juicio, los datos permiten empezar a dimensionar un fenómeno que afecta a la sostenibilidad y a la capacidad de planificación de una parte significativa del sector librero madrileño, por lo que ha defendido la importancia de seguir analizando esta cuestión junto a la ciudadanía y las administraciones públicas.