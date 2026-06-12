La Línea 8 de Metro ampliará su horario la madrugada del sábado por el festival 'I Love The 90's Madrid' en Ifema

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MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Línea 8 de Metro de Madrid (Nuevos Ministerios-Aeropuerto T-4) ampliará la madrugada de este sábado su horario de apertura hasta las 02.45 horas para facilitar la movilidad durante el festival 'I Love The 90's Madrid' en Ifema Madrid, un espectáculo musical que contará con una afluencia aproximada de 29.000 asistentes diarios, así como un refuerzo del 33% desde medianoche.

En concreto, el evento se celebrará desde las 18.00 horas del sábado 13 hasta las 02.00 horas del domingo 14 en el Recinto Ferial de Ifema Madrid, ubicado en la avenida del Partenón, número 5, en el barrio de Corralejos, distrito de Barajas.

La estación más próxima de Metro es la de Feria de Madrid, en la Línea 8, con conexiones con otras líneas del suburbano en las estaciones de Nuevos Ministerios, Colombia y Mar de Cristal.

Para facilitar la movilidad, Metro de Madrid ampliará el servicio en la L8 desde la 1.30 hasta las 2.45 horas entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Feria de Madrid, según ha apuntado el Gobierno regional.

La ampliación del horario se hará mediante un servicio extraordinario tipo lanzadera, que conectará directamente ambas estaciones, sin paradas en las estaciones intermedias.

La entrada de viajeros se realizará únicamente en la estación de Feria de Madrid, mientras que la salida de viajeros se hará únicamente en la estación de Nuevos Ministerios.

El dispositivo especial incluye también el incremento del número de trenes en circulación en distintos tramos de la jornada, comenzando a las 16.30 con refuerzos de hasta un 33% a partir de la medianoche.

Asimismo, Metro de Madrid reforzará la presencia de personal con el fin de ordenar los flujos de pasajeros y atender las necesidades del público asistente al festival de música.

Con esta iniciativa, desde el Ejecutivo autonómico se busca reforzar su compromiso con la promoción del transporte público y la colaboración en grandes eventos culturales, impulsando una movilidad segura, sostenible y eficiente para los miles de asistentes previstos al festival.