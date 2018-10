Localizada muerta tras electrocutarse un ejemplar de águila imperial en San Lorenzo de El Escorial

Publicado 07/10/2018 18:14:36 CET

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes forestales de la Comunidad de Madrid el cadáver de un águila imperial ibérica, especie catalogada en peligro de extinción, que murió electrocutado en el monte Abantos, en la localidad de San Lorenzo de El Escorial.

Según ha informado Emergencias Madrid 112 Comunidad de Madrid, el hallazgo del cadáver de este ejemplar se produjo ayer tras un aviso de unos ciclistas que habían visto una rapaz electrocutada.

El animal, según el relato de los agentes forestales, tenía entre 3 o cuatro años de edad y presentaba las garras contraídas, junto a un poste eléctrico con aisladores situados por debajo de la superficie. Por tanto, los síntomas que presenta el cuerpo son propios de la muerte por electrocución.

Según la información recopilada en julio por la Comunidad de Madrid, la población de águila imperial en la región se ha triplicado desde 1986 y duplicado desde 2009.

El año pasado se localizaron seis parejas nuevas en el este y centro de la región, por lo que el censo de esta especie en la Comunidad actualmente se eleva a un total de 65 parejas con 87 pollos volados. En concreto, 35 de estas parejas se han localizado en nuevos territorios ocupados a lo largo de los 11 últimos años.

No obstante, el Ejecutivo autonómico ultima un plan de recuperación ante las diversas amenazas para esta especie, muy dependiente del monte mediterráneo en general y de la presencia de conejo en particular, y "muy sensible" por lo tanto a las alteraciones en el entorno y a la disponibilidad de presas suficientes.

El águila imperial ibérica, además, es amenazada por otras alteraciones como el uso de venenos, la destrucción de su hábitat, la persecución directa o el impacto de los tendidos eléctricos, lo que ha situado a esta especie en peligro de extinción y lo que motiva la aprobación de dicho plan.