López acusa a Ayuso de "activar la máquina del odio" contra migrantes y destaca el compromiso de Gobierno con igualdad

El Secretario General Del PSOE-M Y Ministro Para La Transformación Digital Y De La Función Pública, Óscar López - PSOE MADRID

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha acusado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de "activar la máquina del odio" al "cuestionar los derechos de los inmigrantes", en un "momento histórico peligroso" en el que, a su juicio, "se están rompiendo los consensos sobre la igualdad y los derechos humanos".

"Estamos en un momento histórico peligroso en el que se están rompiendo los consensos sobre la igualdad y los derechos humanos. Ayuso es la primera que activa la máquina del odio, cuestionando los derechos de los inmigrantes", ha afirmado López este miércoles durante una jornada organizada por el PSOE-M con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.

Frente a ello, ha reivindicado el papel del Gobierno de Pedro Sánchez y ha asegurado que "España es un ejemplo", con un presidente "que es un orgullo para el mundo" por su defensa de "la paz, los valores humanos y la igualdad".

Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, ha advertido de que las personas migrantes atraviesan "un momento muy difícil" y ha llamado a reforzar las políticas de integración frente a los discursos de odio.

"Más que nunca hay que abordar la integración y reivindicar la diversidad frente a los bulos y a los discursos de odio", ha señalado. En este sentido, ha afirmado que el PSOE impulsará "una regulación extraordinaria y justa". "Para que esas personas que cada día trabajan, cuidan, juegan y, en definitiva, viven junto a nosotros tengan los derechos que merecen. Decir no al racismo es una de nuestras señas de identidad", ha subrayado Sánchez Acera.

ESPACIO PARA VISIBILIZAR LAS DISTINTAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN

El encuentro, tal y como ha señalado el PSOE-M en un comunicado, ha servido como espacio de reflexión y propuesta política sobre el ejercicio de la ciudadanía plena y los derechos humanos, con el objetivo de visibilizar las distintas formas de discriminación que sufren las personas migrantes en la región y poner en valor políticas públicas impulsadas tanto por el Gobierno de España como por ayuntamientos gobernados por el PSOE.

En la primera mesa del encuentro organizado por los socialistas, centrada en gobernanza y diversidad, ha participado de forma telemática Ana María Archila, representante de la alcaldía de Nueva York, quien ha destacado que, "pese a las políticas discriminatorias" del expresidente estadounidense Donald Trump, la ciudad impulsa iniciativas inclusivas.

"Estamos llevando a cabo, de la mano de nuestro alcalde progresista Zohran Mamdani, políticas públicas inclusivas y de convivencia", ha señalado, en referencia a una ciudad con más de tres millones de inmigrantes y cerca de 200 idiomas.

En esta mesa también han intervenido la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto; el primer teniente de alcalde de L'Hospitalet de Llobregat, Jesús Husillos; el alcalde de Coslada, Ángel Viveros, y la alcaldesa de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Lucía Balseiro.

La jornada ha incluido además una segunda mesa con representantes de asociaciones de inmigrantes, moderada por la secretaria de Igualdad del PSOE-M, Lorena Morales, en la que se han expuesto experiencias de discriminación en la región.

Por último, se ha abordado la respuesta institucional ante la discriminación racial en una mesa con la directora general de Igualdad de Trato y contra el Racismo, Beatriz Carrillo, y Marlis González Torres, del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, moderada por Rosario Aguilar.