López remarca la "victoria de las madrileñas" con el registro de objetores y apunta al intento de "ocultar" de Comunidad

El líder del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López - Álex Zea - Europa Press

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha apuntado este miércoles la "victoria de las madrileñas" que supone el inicio de la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia para las Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE).

"Cada derrota de Ayuso es una victoria de las madrileñas", ha resaltado en un mensaje en su cuenta personal de la red social 'X' tras la publicación en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid para consulta pública el Proyecto de Orden de la Consejería de Sanidad por el que se crea el Registro de Personas Objetoras de Conciencia, en cumplimiento de la medida cautelar acordada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

En concreto, el TSJM atendía la medida cautelar solicitada por la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Sanidad, en aplicación de la Ley Orgánica 1/2023, ante la inactividad administrativa del Ejecutivo autonómico.

En su mensaje, además, el líder de los socialistas madrileños apunta al intento de "ocultar" del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso con la publicación este miércoles del proyecto, víspera de festivo. "Una excelente noticia, aunque traten de ocultarla en la tarde de un miércoles previo al Jueves Santo", apunta López.