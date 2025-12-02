Una macrorredada en discotecas de La Cubierta de Leganés deja 30 detenidos y más de 500 identificados

Archivo - La Cubierta De Leganés - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Policía Nacional llevó a cabo en la madrugada del domingo una macrorredada en las discotecas y locales de ocio de la plaza de toros La Cubierta de Leganés que se saldó con más de 500 personas identificadas y 30 detenidos.

A 28 de los 30 detenidos se le retuvo por vulneración de la Ley de Extranjería y a las dos restantes por reclamaciones judiciales. En el caso del medio millar de identificados muchos de ellos contaban ya con antecedentes policiales. Además, la redada se saldó con el levantamiento de cuatro actas por tenencia de drogas y con tres de la Inspección de Trabajo.

Los policías localizaron a varios menores en las salas inspeccionadas, según ha avanzado el diario 'ABC' y han ratificado fuentes de Jefatura a Europa Press, y los agentes se incautaron de bolsas de marihuana y de tusi, conocida popularmente como cocaína rosa. El operativo salió de la Comisaría de Policía Nacional de Leganés, en torno a las 2 horas de la madrugada.

En la operación intervinieron siete furgones de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y unos 40 antidisturbios del Puma-30, así como un vehículo de la Unidad Canina, del Grupo Operativo de Reacción (GOR) y un equipo de la Brigada de Extranjería.