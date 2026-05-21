Madrid aprueba un plan especial que permite todo tipo de hospedaje en más de 240 parcelas industriales de la ciudad

Foto de archivo de visitantes de la capital - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves un plan especial que permitirá implantar cualquier modalidad de hospedaje --incluidos apartahoteles, 'flex living', pensiones o casas de hospedaje-- en más de 240 parcelas de uso industrial repartidas en ocho distritos de la capital.

La medida, impulsada por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, afecta a 16 ámbitos en Arganzuela, Chamartín, Fuencarral-El Pardo, Usera, Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas, y modifica el régimen vigente para los suelos regulados por la Norma Zonal 9 grado 3º, que solo permitía construir hoteles.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la iniciativa responde a una demanda del sector y busca incrementar la oferta de alojamiento de corta y media estancia fuera del centro de la ciudad, en línea con la estrategia de descentralización turística impulsada por el Plan RESIDE y el Plan Estratégico de Turismo 2024-2027.

El Ayuntamiento defiende que esta medida permitirá redistribuir el flujo de visitantes hacia distritos exteriores y favorecerá el desarrollo económico y comercial de estas zonas, dentro de su modelo de turismo sostenible.

Entre las parcelas que se verán afectadas por este plan especial figuran suelos situados en el polígono industrial de la carretera de Burgos, en el barrio del Aeropuerto, en la calle Josefa Valcárcel, en Costa Rica con la M-30 o en la avenida de Andalucía.

"TERCIARIAZACIÓN" DE PARCELAS INDUSTRIALES

El Ayuntamiento ha explicado que el cambio normativo se justifica por el proceso de "terciarización" que han experimentado a lo largo de los años estas parcelas industriales, que progresivamente han perdido su carácter original para incorporar otros usos más vinculados a oficinas o servicios.

La normativa urbanística vigente limitaba el hospedaje en estos suelos únicamente a hoteles desde una modificación aprobada en 2007, y que en su momento buscaba precisamente evitar la proliferación de residencias encubiertas y 'lofts' comercializados fraudulentamente como viviendas.

Con este nuevo plan especial, el Consistorio elimina esas restricciones en los ámbitos considerados mixtos y deja abierta la posibilidad de estudiar futuros cambios similares en otros polígonos industriales tradicionales que presenten características equivalentes de terciarización.