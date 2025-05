Madrid cambia mantones por impermeables en un San Isidro de chaparrones también políticos, con especial tensión PP-PSOE

El cierre musical en la pradera lo pondrán Modestia Aparte y Los Manolos

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Madrid celebrará este jueves su día grande, San Isidro, pero cambiando los tradicionales mantones por impermeables y paraguas ante los más que previsibles chaparrones, que también serán políticos, en esta ocasión protagonizados por la tirantez de las relaciones entre PP y PSOE.

El año pasado, el primer San Isidro de mayoría absoluta para José Luis Martínez-Almeida, las tensiones las protagonizó la guerra en Gaza, que llevó a Más Madrid a renunciar a asistir a la tradicional entrega de medallas por el reconocimiento a la comunidad judía en la ciudad. En esta ocasión el foco político se pone en PSOE y PP y su relación o, más bien, su no relación.

Hace exactamente dos meses el alcalde Almeida anunciaba la ruptura de relaciones con la socialista Reyes Maroto. Detrás estaban las declaraciones de la edil del PSOE sobre el número de fallecidos en las residencias durante la primera ola de la pandemia de Covid-19 y la imputación de responsabilidad al PP. Desde entonces no hay "ningún tipo de trato con el Grupo Municipal Socialista", excepto el estrictamente necesario e institucional, es decir, comisiones, plenos, o la entrega de medallas en San Isidro.

Así, Reyes Maroto y su equipo sí acudirán al acto institucional de entrega de medallas en el Palacio de Cibeles porque es su "obligación como representantes de los madrileños y madrileñas, en los que debería centrarse más Almeida y menos en las polémicas", trasladaban fuentes socialistas a Europa Press.

"SU PAPEL NO ES EL DE VOCERO DEL PSOE"

Pero la lluvia de reproches no escampa, ahora con el delegado del Gobierno, Francisco Martín, como protagonista. Almeida no le ha invitado al acto institucional porque "sobran" aquellas personas que "faltan el respeto", "insultan y descalifican".

"No podemos invitar a una persona que no entiende que es un papel institucional el que le corresponde, no un papel de vocero del PSOE y con las peores formas", ha condenado este jueves en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, un día antes del San Isidro de ecuador del mandato.

Las relaciones PP-PSOE además viven otro episodio de encallamiento a cuenta de las aproximadamente 400 personas que pernoctan en las instalaciones del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, una circunstancia que es más que probable que sobrevuele la pradera de San Isidro, en Carabanchel, y que aborden tanto el secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López, también ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, como el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, si la lluvia lo permite. También pasará por la pradera la coportavoz de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García.

MEDALLAS DE HONOR PARA RODRI, TERESA PERALES Y PÉREZ SIMÓN

El futbolista Rodri, la nadadora Teresa Perales y el coleccionista Juan Antonio Pérez Simón recibirán las Medallas de Honor de Madrid. Además se entregarán otras quince Medallas de Madrid. Irán a parar a Almacenes Pontejos, la asociación Pato Amarillo, Carmen Posadas, a Cuesta de Moyano, Endesa, Farmacia Cervantes León o la Plaza 1 de las Ventas.

Otras serán para la Real Sociedad Fotográfica, restaurantes y tabernas Centenarios de Madrid, Elena Salaberría con motivo del centenario del Teatro Alcázar y del Pavón, la Vuelta a España, María Dolores Dancausa, el Instituto San Juan de Dios y la productora audiovisual María Lucía Gutiérrez.

Las quince Medallas de Madrid son un número "excesivo" para algunos Cronistas de la Villa porque puede llegar a 'desmerecer' a los galardonados, una crítica que ha compartido la oposición en pleno.

"SAN ISIDRO LABRADOR, QUITA EL AGUA Y PONE EL SOL"

Madrid rinde homenaje a su patrón, el santo labriego, pero esta vez parece que no se cumplirá el refrán, el de 'San Isidro Labrador, quita el agua y pone el sol'. Según las previsiones de la Aemet, durante el día se registrarán lluvias y chubascos dispersos, más generalizadas en las horas centrales, que podrían llevar tormentas asociadas.

En todo caso los actos de San Isidro no peligran, ha confirmado la vicealcaldesa, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz. "Yo animo a todos los madrileños a que celebremos San Isidro, aunque sea un día de lluvia. También podemos celebrar porque el agua es buena, aunque estemos un poco cansados ya de tanta agua pero esto es como todo, luego cuando no llueva la echaremos de menos", ha apostillado el alcalde.

Aunque sea pasado por agua, este jueves será el día grande de Madrid, regado con chotis, olor a barquillo y rosquillas tontas, listas, francesas y de Santa Clara. También el Ayuntamiento ha promovido que las chulapas y chulapos tomen la Pradera de San Isidro y Las Vistillas con sus trajes hechos por ellos mismos con patrones que han facilitado.

Más de 2.100 policías municipales velan por la seguridad en las fiestas, agentes a los que se unen 300 sanitarios de Samur-Protección Civil y efectivos del Cuerpo de bomberos. Como es habitual este dispositivo se centra en el entorno del parque de la Pradera de San Isidro, también en Las Vistillas, sin olvidar la Plaza Mayor o Matadero Madrid.

El cierre musical en la pradera lo pondrá a partir de las 20.30 horas la banda de pop Modestia Aparte, que celebra 37 años de trayectoria artística, y sus canciones, convertidas en himnos para toda una generación, transportarán al público a las décadas de los 80 y 90. A las 22.30 horas, Los Manolos aportarán su fusión de rumba catalana y pop.