Madrid celebra el año del caballo de fuego con más de 30 actividades y traslada su gran desfile al parque de Pradolongo

Madrid "galopa" este fin de semana con más de treinta actividades para celebrar el Año Nuevo chino en Usera - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El distrito de Usera galopará este fin de semana sobre el caballo de fuego, símbolo de energía, determinación y progreso, para celebrar el año nuevo chino con más de 30 actividades y el gran desfile, que por primera vez se traslada al parque de Pradolongo.

Así, lo ha expresado este miércoles la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, durante la presentación de la programación cultural de esta festividad en la sala de exposiciones de la Junta Municipal de Usera, a la que también ha acudido la concejala del distrito, Sonia Cea.

"Es un año que nos invita a avanzar con fuerza, a galopar hacia nuevas metas y hacerlo juntos, como una comunidad diversa y orgullosa", ha subrayado la delegada. Cabe recordar que el cartel de esta edición lo ha diseñado Juan Carlos Paz, el ilustrador digital conocido como Bakea. En él se puede ver al simbólico animal sobre el Puente Monumental del parque de Arganzuela.

En este sentido, ambas han destacado el carácter "multicultural" de esta fiesta que atrae a miles de visitantes. Cea ha detallado que el año celebraron el año nuevo chino un total de 80.000 personas, cifra similar a la que se espera en esta edición.

"Usera no es solo un distrito de Madrid, es un puente entre culturas, un lugar donde tradiciones centenarias dialogan con la novedad de una capital europea y abierta al mundo", ha señalado Rivera de la Cruz, quien ha subrayado que esta celebración, que comenzó como una iniciativa vecinal, se ha convertido en "uno de los grandes acontecimientos culturales del calendario madrileño".

BAILES, PRODUCTOS TÍPICOS Y ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO

La undécima edición de la celebración del Año Nuevo chino en Madrid arrancará este viernes, a las 17 horas, con la ceremonia inaugural de los festejos en la carpa escenario de la plaza de la Junta Municipal del Distrito de Usera. Allí, los leones realizarán su danza tradicional para despertar y atraer la buena suerte en el nuevo periodo.

Después, a las 17.30 horas, el público podrá ver la actuación de la Compañía de Danza Yingge de Cantón, llegada directamente desde China, que interpretará un baile guerrero con más de 300 años de historia y reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la República Popular.

Asimismo, las propuestas se completarán en el espacio gastronómico y en el mercadillo, donde habrá estands de productos chinos, food trucks con platos típicos y talleres. Por su parte, el Muro de los Deseos se ubicará en la valla de la Junta Municipal de Usera y la sesión de DJ Yang en el parque de Pradolongo.

Por otro lado, este sábado, a partir de las 20 horas, los visitantes podrán congregarse en el parque de Pradolongo para contemplar el espectáculo pirotécnico diseñado para esta fiesta, en el que las luces iluminarán el cielo y el lago de colores. Pero antes, a las 18 horas, el templete de este espacio acogerá 'La fiesta del caballo de fuego', una sesión en vivo del DJ Dr. Kielmannsegge. El artista mezclará algunos temas con sonidos de la escena musical asiática contemporánea.

EL GRAN DESFILE SE TRASLADA AL PARQUE DE PRADOLONGO

El evento más esperado, la celebración del gran desfile multicultural del Año Nuevo chino será este domingo a partir de las 12 horas. Como novedad y por motivos de seguridad, este año el pasacalles se traslada al parque de Pradolongo. Allí, cerca de 1.200 participantes ofrecerán un espectáculo visual que busca transportar tanto a grandes como a pequeños a China.

De esta forma, el desfile contará con un autobús descapotable acompañado por comparsas de asociaciones de la comunidad china que realizarán danzas y coreografías tradicionales. Los integrantes desfilarán con trajes típicos como los 'qipao' o con vestimentas que buscan evocar la majestuosa estética de las antiguas dinastías. Entre ellos, también habrá disfraces inspirados en el caballo.

A lo largo del recorrido podrán verse personajes como el Rey Mono y majestuosos caballos hinchables, así como a acróbatas, zancudos, expertos en artes marciales y a la Compañía de Danza Yingge de Cantón. Sin embargo, los grandes protagonistas serán los dragones y leones, figuras mitológicas que danzarán al ritmo de tambores, platillos y gongs. Este espectáculo de música y baile pretende ahuyentar a los malos espíritus y atraer la buena fortuna para el año que comienza

EXPOSICIONES, TALLERES Y PINTACARAS

La programación incluye también exposiciones que buscan trasladar al visitante a China. Así, el Centro de Educación Ambiental y Cultural Maris Stella (CEAC Maris Stella) acogerá hasta el 28 de febrero la muestra 'Habitat: Fauna salvaje de China', que refleja cómo los animales salvajes de la República Popular habitan y se relacionan con los paisajes que los acogen.

Por su parte, el Centro Cultural de Usera Casa de Madera albergará hasta el 28 de febrero la exhibición 'Dos culturas, un amor'. Esta obra recoge una serie de fotografías que resaltan las similitudes entre las bodas chinas y españolas. También en la sala de exposiciones de la Junta Municipal de Usera se podrán ver, hasta el 5 de marzo, los diez carteles del Año Nuevo chino diseñados desde 2016 por Bakea.

En cuanto a los talleres, este viernes tendrá lugar en la plaza de las Tizas 'Dragones chinos', una actividad en la que los pequeños podrán diseñar y construir su propio dragón. Por su parte, el CEAC Maris Stella acogerá '¡Corchos al galope!', que invita a construir potros con tapones de corcho. En este mismo espacio también se desarrollarán sesiones de papiroflexia, caligrafía, marionetas de java y sombras chinescas.

Al día siguiente, este sábado, la plaza de las Tizas albergará un taller de abanicos chinos y otro para crear caballos de fuego y de 'hongbao', el tradicional sobre de la suerte chino. Por otro lado, en el parque de Pradolongo, en diferentes pases a lo largo de la mañana, habrá talleres, exhibiciones de tiro con arco chino, clases de tenis de mesa y un pintacaras del zodíaco chino.

También se podrá disfrutar del cuentacuentos 'El caballo de fuego' que tendrá lugar en la Biblioteca José Hierro, del recital de ópera china que será en la carpa escenario de la explanada de la Junta Municipal y de la muestra de bailes tradicionales chinos en el Centro Cultural Usera Casa de Madera. Además, la Banda de Música de Vallecas hará un concierto especial de Año Nuevo chino en el CEAC Maris Stella, mientras que la Compañía de Danza Yingge de Cantón ofrecerá un espectáculo.

Finalmente, en la presentación, Rivera de la Cruz y Cea han agradecido la colaboración de la Unión de Asociaciones Chinas de Usera, de los colectivos artísticos, del Centro Cultural de China en Madrid, de la Embajada China, de Casa Asia y de los centros educativos, así como al patrocinador del evento, Leapmotor. Todas estas instituciones, junto al Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid y la Junta Municipal de Usera han permitido el desarrollo de este programa cultural.