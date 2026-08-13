Madrid se entrega a La Paloma con cuatro días de verbenas, chotis, tradición y música en Las Vistillas

Pareja de chulapos bailando (imagen de archivo) - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Madrid se entrega desde este jueves a una de sus celebraciones más castizas con las fiestas de la Virgen de la Paloma, que hasta el domingo llenarán Las Vistillas, la plaza de la Paja y las calles de La Latina de verbenas, chotis, mantones, concursos populares y conciertos en honor a la patrona oficiosa de la capital.

Celtas Cortos, DePol y Miss Caffeina encabezarán unas fiestas que cerrarán el calendario festivo de agosto en el distrito Centro, después de San Cayetano y San Lorenzo. La Paloma vivirá su día grande el sábado con la ofrenda floral, la misa solemne, la tradicional bajada del cuadro de la Virgen a cargo de los Bomberos de Madrid y la posterior procesión.

La programación arrancará este jueves desde la mañana con uno de los sabores más tradicionales de las fiestas. La calle de Calatrava acogerá entre las 11 y las 12.30 horas una gran chocolatada castiza de La Paloma, seguida de una carrera de sacos entre las 12 y las 13 horas.

Ese mismo día comenzará además una exhibición de organillo que se repetirá hasta el domingo, mientras que Cava Baja albergará durante las cuatro jornadas campeonatos de parchís y damas.

Por la tarde, la plaza de la Paja acogerá a las 19 horas talleres infantiles de pintura de abanicos y marionetas y, media hora más tarde, un concurso de chotis.

La música castiza abrirá los escenarios a las 20 horas. Mari Pepa de Chamberí llevará 'Viva La Paloma' a Las Vistillas, mientras que El Orgullo de Madrid actuará a la misma hora en la plaza de la Paja.

El primer gran concierto de las fiestas llegará a las 21.30 horas con Celtas Cortos en los Jardines de las Vistillas. En la plaza de la Paja, la Orquesta Tucán comenzará su actuación a las 21 horas.

La noche continuará con DJ Lady Tupé en Las Vistillas y DJ Alberto Hache en la plaza de la Paja, mientras que a medianoche tendrá lugar en este último escenario la 'Salve a la Virgen de la Paloma', a cargo de Manuel de Segura. Tampoco faltará durante los cuatro días 'El mariachi le canta a la Virgen', en la calle del Humilladero.

LOS AÑOS 80 Y 90 TOMAN EL VIERNES

El viernes llevará a Las Vistillas una noche de nostalgia musical con 'Regreso a los 80', que reunirá desde las 21 horas a Los Refrescos, Modestia Aparte y Fernandisco.

De su lado, la plaza de la Paja viajará una década más adelante con 'Regreso a los 90', de la mano de Eva Martí, a las 21.30 horas. Antes, a las 20 horas, actuará la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos.

Los chulapos más pequeños tendrán también su protagonismo con un concurso infantil de trajes de chulapo desde las 19 horas, seguido de un pasacalles con charanga castiza y de un concurso de pasodoble a las 19.30 horas.

Además, las Vistillas ofrecerán a las 20 horas la actividad familiar 'Kpopstar', mientras que Cava Baja y la plaza del Humilladero acogerán la cuarta edición del Campeonato Internacional Castizo de Mus.

La calle de Calatrava añadirá dos de las propuestas más desenfadadas del día con una carrera de camareros, de 13 a 14 horas, y una carrera de tacones, entre las 18 y las 19 horas.

La víspera del día grande terminará de madrugada con DJ Paulo en Las Vistillas y DJ Pakito en la plaza de la Paja, ambos hasta las 2.00 horas.

EL DÍA GRANDE DE LA PATRONA OFICIOSA DE MADRID

El sábado llegará el corazón de las fiestas, con los actos en honor a la Virgen de la Paloma, considerada popularmente la patrona oficiosa de Madrid y protagonista de una de las jornadas más emotivas del verano de la capital.

La celebración comenzará a las 12.45 horas con la ofrenda floral en la fachada del Colegio La Salle-La Paloma, en la calle de la Paloma.

A las 13 horas tendrá lugar la Misa Solemne en la iglesia de la Virgen de la Paloma y, al finalizar, llegará una de las imágenes más tradicionales de las fiestas: la bajada del cuadro de la Virgen a cargo del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

Ya por la tarde, a las 20 horas, la Virgen saldrá de la iglesia para recorrer las calles del barrio en la tradicional procesión de La Paloma.

La plaza de la Paja mantendrá desde el mediodía el ambiente castizo con un entremés, seguido de un concurso de abanicos a las 13 horas y otro de mantones de Manila a partir de las 13.30 horas.

DEPOL PONE MÚSICA AL 15 DE AGOSTO

Tras los actos religiosos, Las Vistillas volverá a ser protagonista con el concierto de Olga María Ramos, a las 20 horas y, a las 21.30 horas, llegará uno de los principales nombres del programa con DePol.

A esa misma hora, la plaza de la Paja albergará la Fiesta Roneo Brunch, hosted by La Plazuela, mientras que a las 20 horas habrá una actividad familiar bajo el título 'Viaje al mundo espapirifáctico'.

La fiesta seguirá hasta las dos de la madrugada con DJ Boti On The Beat en Las Vistillas y DJ Bea Miau By Vibra Mahou en la plaza de la Paja. A medianoche, Mari Pepa de Chamberí será la encargada de interpretar la Salve a la Virgen.

MISS CAFFEINA DESPIDE CUATRO DÍAS DE FIESTA

El domingo pondrá el broche a La Paloma con una última jornada en la que volverán a darse la mano música y costumbres populares.

La plaza de la Paja comenzará a las 12 horas con un vermut castizo y celebrará una hora después un concurso infantil de beber en botijo. Por la tarde, a las 19 horas, llegará el turno de los adultos con un concurso de beber en porrón.

La calle de Calatrava acogerá de 17 a 19 horas un vermut con lectura de poesía y la Primera Fiesta Castiza del Agua, seguida de un reparto de limonada entre las 19 y las 20 horas.

La música castiza tendrá sus últimas citas con Elena Rodríguez en Las Vistillas, a las 20 horas, y con la actuación conjunta de El Orgullo de Madrid y Los Castizos en la plaza de la Paja, a las 19.30 horas.

A las 21.30 horas llegará el último gran doble reclamo musical de las fiestas: Miss Caffeina actuará en Las Vistillas y Karavana hará lo propio en la plaza de la Paja. Después, DJ El Pulpo y DJ Tama serán los encargados de apurar la última noche de verbena hasta la una de la madrugada.