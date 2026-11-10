Madrid fija servicios mínimos para garantizar las prestaciones esenciales durante la huelga de este miércoles

Autobús de EMT Madrid a su paso por Cibeles (imagen de archivo) - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid afirma que se garantizarán los servicios esenciales durante la huelga general convocada para este miércoles con dotaciones mínimas en emergencias, seguridad, atención social, limpieza, abastecimiento y movilidad para proteger las necesidades básicas de la ciudadanía.

Entre los servicios que mantendrán la actividad imprescindible figuran SAMUR-Protección Civil, Bomberos, Policía Municipal, SAMUR Social, los centros de acogida y la Campaña del Frío. También se garantizarán la ayuda a domicilio, la teleasistencia y la atención en residencias y centros de mayores.

Asimismo, se mantendrán las prestaciones esenciales dirigidas a menores, personas con discapacidad, personas sin hogar y víctimas de violencia de género y violencia sexual.

En materia de servicios públicos, el Consistorio ha previsto las dotaciones necesarias para asegurar el abastecimiento de alimentos a través de Mercamadrid, la recogida de residuos esenciales, la limpieza urgente, la conservación de infraestructuras críticas y los servicios imprescindibles para la movilidad y la circulación.

En este sentido, se han establecido unos servicios mínimos del 40% para los autobuses de la EMT en las líneas regulares y convencionales y del 50% en los servicios especiales. En ambas redes se mantendrá una dotación mínima de dos autobuses por línea, salvo en aquellas que habitualmente cuenten con un solo vehículo, en las que se conservará ese mismo número.

Igualmente, los autobuses nocturnos, conocidos como 'búhos', funcionarán durante la madrugada del 11 de noviembre con un mínimo de un vehículo en cada una de las 32 líneas que componen el servicio.

En cuanto al Servicio de Grúa Municipal, los servicios mínimos serán del 29% en el turno de mañana, entre las 5.45 y las 14.48 horas; del 35% en el turno de tarde, entre las 13.23 y las 22.18 horas, y del 30% en el turno de noche, entre las 21.00 y las 6.12 horas.

DOS REUNIONES CON LOS SINDICATOS

La fijación de los servicios mínimos ha estado precedida de dos reuniones con las organizaciones sindicales convocantes, celebradas los días 3 y 5 de noviembre con el comité de huelga, explica el Consistorio en un comunicado.

En estos encuentros, apunta, se trasladaron las propuestas municipales y se valoraron las observaciones de los representantes sindicales, aunque no se alcanzó un acuerdo.

"Las dotaciones finalmente establecidas fueron aprobadas mediante decreto del 5 de noviembre de la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo", detallan desde el Consistorio.

Igualmente, ha señalado que los servicios mínimos responden a criterios de "necesidad y proporcionalidad" y que su finalidad no es mantener la actividad ordinaria ni garantizar la normalidad durante la huelga, sino asegurar aquellas prestaciones cuya interrupción "podría ocasionar perjuicios graves para la vida, la salud, la seguridad, la movilidad, la salubridad o la atención de las personas más vulnerables".

"El Ayuntamiento respeta la decisión de quienes ejerzan su derecho de huelga, así como la de quienes decidan acudir a su puesto de trabajo, garantizando que ambas opciones puedan desarrollarse libremente y sin interferencias indebidas", subrayan.