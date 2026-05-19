Madrid recibirá al Papa con 100.000 plantas con los colores del Vaticano, museos abiertos y balconeras a repartir

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, presenta en la antesala del Pleno del Palacio de Cibeles la imagen institucional que lucirá la capital durante la próxima visita oficial del papa León XIV, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). El proy - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Madrid recibirá al Papa León XIV del 6 al 9 de junio con 100.000 plantas amarillas y blancas --los colores del Vaticano--, cartelería en mupis que se podrán ver desde mañana miércoles, imágenes que se podrán descargar, museos abiertos en la noche del 6 coincidiendo con la vigilia, balconeras a repartir entre la ciudadanía para dar la bienvenida al Pontífice, pantallas en el Palacio de la Prensa y en los cines Callao, una exposición fotográfica en el Paseo de Recoletos desde el lunes o museos abiertos hasta las 2 de la madrugada.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado la imagen con la que la ciudad dará la bienvenida al Papa, a la espera del jueves, donde detallará todos los aspectos logísticos de la visita.

Además los quince puentes de Calle 30 estarán ornamentados con pancartas de bienvenida, incluyendo el de acceso desde la A-2, el primero por el que va a entrar a la ciudad. También los autobuses de EMT Madrid estarán vinilados con la imagen del Papa mientras que la plaza de Cibeles y el edificio de Cibeles se iluminarán con los colores del Vaticano durante la estancia de León XIV.

El objetivo es que esos días "León XIV se sienta como en casa estando en la ciudad de Madrid". Preguntado por el presupuesto, el alcalde ha indicado que cada área de gobierno y cada empresa ha hecho el suyo propio, por lo que no ha podido facilitar una cifra cerrada aunque sí ha garantizado que todo gasto está "plenamente justificado y supone un retorno global para la ciudad".

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