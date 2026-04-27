Madrid tiene suelo operativo para construir 40.000 viviendas con receta del PP de "liberalizar totalmente la normativa"

Archivo - Vista general de las obras de vivienda nueva, a 6 de septiembre de 2024, en Madrid (España). Los precios de la vivienda en España siguen sin echar el freno y los analistas vaticinan que el cambio de política monetaria del Banco Central Europeo l - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Madrid tiene suelo operativo para construir "de hoy a mañana" hasta 40.000 viviendas con la receta del PP de "liberalizar totalmente la normativa urbanística", ha indicado la portavoz municipal, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press.

"En cuanto a la tramitación en Madrid hay ahora mismo posibilidad de construir de hoy a mañana 40.000 viviendas, o sea, tenemos suelo ya operativo completamente para que mañana mismo se pudieran poner a construir esas viviendas en Berrocales, Ahijones, en Los Cerros o Valdecarros", ha señalado, después de subrayar que el Gobierno municipal está "facilitando mucho más los trámites", para sostener que "la normativa urbanística a nivel nacional hay que liberalizarla totalmente".

Sanz ha pasado a poner el foco en el nuevo programa de EMVS Madrid destinado a las rentas medias, "un segmento que no estaba del todo bien tratado". "Evidentemente como Administración nos tenemos que dirigir a las personas más vulnerables pero es verdad que hay un cierto sector que en estos momentos no estaban pudiendo acceder al mercado libre, pero que tampoco se salían de los baremos de ese mercado protegido", ha explicado.