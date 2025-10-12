Madrid se vuelca con las Fuerzas Armadas en el desfile militar del Día de la Hispanidad

Solemne de homenaje a la bandera nacional y desfile militar por el 12 de octubre - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han salido este domingo a mostrar su cariño a las Fuerzas Armadas en el desfile militar con motivo del Día de la Hispanidad, que en esta edición ha visto recortada la parte aérea debido al mal tiempo.

Las principales calles de la capital se han adornando con banderas de España para festejar la Fiesta Nacional, llenas durante esta jornada de visitantes que han lucido los colores de la enseña nacional con banderas atadas al cuello o a la cintura, en pulseras o en los miles de banderines que han ondeado. A lo largo del desfile también se han podido ver banderas de distintas comunidades autónomas.

En declaraciones a Europa Press Televisión, un grupo de jóvenes ha explicado que además de acudir para "reivindicar la unión" del país y de la cultura, han asistido porque tienen un par de amigos que desfilan, uno con la Guardia Civil y otro con la Armada, fuerzas que han sido recibidas entre aplausos.

"Yo de pequeño he venido unas cuantas veces, pero siendo mayor de edad creo que es la primera vez", ha añadido uno de ellos. "No será la primera vez ni la última que vengamos a celebrar el 12 de octubre", han coincidido los tres chicos.

Una festividad que se ha desarrollado sin incidentes, aunque con un desfile aéreo que se ha visto recortado a causa de las nubes, y que ha contado con la presencia de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y el delegado del Gobierno, Francisco Martín.

Al inicio del evento, la presidenta regional ha subrayado el "orgullo de saber que somos parte de una de las mejores naciones del mundo". "Somos hispanos, somos españoles" que celebran "lo que nos une, esta gran obra que une almas a los dos lados del Atlántico, más de 600 millones que compartimos una forma de ver la vida", ha destacado en declaraciones a Telemadrid recogidas por Europa Press.

La parada militar se ha realizado a lo largo del Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos. Se ha iniciado a la altura de la glorieta Emperador Carlos V y ha finalizado su recorrido en la Plaza de Colón. Es el tercer año consecutivo en el que se realiza esta ruta, ante la imposibilidad de celebrarlo en el Paseo de la Castellana por las obras de soterramiento del tráfico.

EMOCIÓN POR LA PRESENCIA DEL REY

El desfile ha comenzado a las 11.00 horas con la llegada de los reyes Felipe y Letizia, acompañados de la princesa Leonor y de la infanta Sofía, ausente los dos últimos años por encontrarse en Gales cursando el bachillerato.

Uno de los visitantes ha admitido que lo que más le ilusión le ha hecho es ver al monarca y ha afirmado que aunque no vaya a pasar por el lugar donde él se encuentra, "se le siente".

Asimismo, han acudido otras figuras como el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha sido objeto de pitos y abucheos por parte de algunos visitantes.

En las proximidades, una mujer ha mostrado su descontento ante la distancia del palco de autoridades y la zona del público. "Otros años hemos estado ahí y no nos hemos comido a nadie", ha destacado esta mujer, que lamenta no poder estar más cerca de la tribuna.

Por su parte, una ciudadana argentina ha relatado que han ido directamente del aeropuerto al desfile. A pesar de ser la primera vez que acude al acto, lo que más le ha gustado es la popularidad del evento y ver las banderas en la calle. "Pienso que va a ser algo muy lindo", ha dicho.

"Es una costumbre que tenemos nosotros, los latinos, que celebramos el Día de Hispanidad y se supone que son arraigos nacionales e internacionales", ha contado otro de los asistentes, de origen colombiano.

La Comunidad de Madrid ha estado representada por siete efectivos: dos del Cuerpo de Bomberos regional, en una bomba rural pesada (BRP); tres del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) en una ambulancia UVI móvil, y dos trabajadores de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), en un todoterreno. Además, en el acto homenaje a los caídos y en el de arriado de la bandera, han participado un bombero y un sanitario respectivamente.

UN DESFILE SIN INCIDENTES

El programa del acto no ha variado respecto a años anteriores y ha transcurrido sin incidentes reseñables. Tras la llegada de los reyes, se les han rendido honores militares y Felipe VI ha recibido las novedades del jefe de Batallón de Honores y les ha pasado revista. Después, los monarcas han saludado a las autoridades.

Concluido el saludo, ha tenido lugar el salto paracaidista frente a la tribuna real con la bandera de España a cargo de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA), uno de los momentos más delicados de la jornada. Los componentes de la PAPEA que han saltado este año son el sargento primero Óscar Marsal Hernández y el sargento primero José Carlos González Herrera, ambos componentes tanto de la Selección Nacional Militar de Paracaidismo como de la Selección Nacional Civil de Paracaidismo.

El sargento primero Marsal portaba la enseña nacional, de 24 metros cuadrados y 15 kilos de peso. Entró en la PAPEA en 2016 y cuenta con un bagaje de más de 3.389 lanzamientos paracaidistas. De su lado, el sargento primero González, que ha actuado como guía, entró en la patrulla acrobática en 2018 y cuenta con un acervo de más de 3.000 lanzamientos paracaidistas. Por la climatología, han tomado tierra en la zona secundaria, junto a la fuente de Neptuno, y no delante de su majestad Felipe VI.

A continuación, se ha izado la bandera y se ha llevado a cabo el homenaje a los que dieron su vida por España. Después, ha tenido lugar el sobrevuelo con los colores de la bandera española, uno de los momentos más esperados del desfile y que este año incorporaba una novedad: la Formación Mirlo ha sustituido a la Patrulla Águila, que se ha extinguido debido a la 'jubilación' de los aviones que volaban, los C-101, retirados tras 40 años de servicio en el Ejército del Aire.

La Formación Mirlo, compuesta por instructores de vuelo destinados en la Academia General del Aire y del Espacio, vuela con la nueva aeronave de formación de los aviadores, el Pilatus PC-21. Está compuesta por cinco aviones y ha sido la primera vez que han incorporado el sistema que permite los humos de color que simulan la bandera nacional en el cielo, sin incidentes.

DESFILE AÉREO Y TERRESTRE

Tras ella, ha arrancado el desfile aéreo, con menos aeronaves de las previstas, a causa de las nubes que encapotan este domingo el cielo de Madrid. Participaban 45 aviones, repartidos en 18 formaciones. Finalmente, sólo han volado cazas Eurofighter, F-18 y Harrier y han faltado aviones de transporte, de aeroevacuación o de lucha contra incendios y los 29 helicópteros.

A continuación se ha iniciado el desfile terrestre, en el que se han podido ver 123 vehículos, como acorazados o vehículos pesados de intervención y 39 motos, 229 caballos y seis perros. Y este año el Tercio 'Gran Capitán' 1º de la Legión ha acudido con 'Baraka', que en árabe significa buena suerte, un borrego macho de tres años.

En total, 3.847 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones han participado con uniforme de gala en la parada militar. De ellos, 3.323 son hombres y 524 son mujeres (un 13,6%). La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desfilado con dos unidades, en vez de con una, para celebrar su XX aniversario.

Al finalizar, en torno a las 12.30 horas, los Reyes han saludado a las autoridades militares responsables y participantes en el desfile, se han despedido y se ha arriado la bandera nacional. Felipe VI, Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía y el resto de autoridades se han trasladado a la tradicional recepción ofrecida en el Palacio Real.