Los madrileños dan un 7,7 a la satisfacción de vivir en Madrid, con la vivienda liderando las preocupaciones ciudadanas

La portavoz municipal, Inma Sanz, ha informado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que los madrileños han dado un 7,7 sobre 10 a la satisfacción de vivir en Madrid según los datos de la última Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los servicios públicos siendo la vivienda la principal preocupación ciudadana, seguida por la sanidad y el incremento de los precios.

La encuesta se realizó entre el 19 de septiembre y el 30 de octubre de 2025 con un total de 8.593 entrevistas. Sanz ha indicado que se registra un descenso en la importancia que le otorgan los ciudadanos a algunos problemas que habían sido clásicos hasta ediciones anteriores, como el tráfico y los atascos, que se sitúan entre los tres primeros problemas de la ciudad para el 10% de los ciudadanos frente al 22,8 que había tenido en 2024.

Se registra también un descenso importante en lo relativo a la contaminación como uno de los tres principales problemas para la ciudad. Los problemas de limpieza igualmente descienden al pasar del 16,4% al 15,3%.

La vivienda se consolida como el principal problema para los madrileños, "como está ocurriendo encuesta tras encuesta, también a nivel nacional para todos los españoles" aumentando el porcentaje de ciudadanos que la sitúan entre los tres principales problemas de la ciudad.

En segundo lugar está la sanidad y aparece en el tercero el alto coste de la vida, que el año pasado no figuraba entre los primeros problemas.