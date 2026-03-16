Los madrileños prevén gastar una media de 598 euros esta Semana Santa, un 11% más que la media nacional, según Cetelem

Archivo - Decenas de personas durante la procesión del Cristo de Medinaceli en la Puerta del Sol - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los ciudadanos madrileños prevén gastar una media de 598 euros esta Semana Santa, una cifra que se mantiene estable respecto a las intenciones de 2025, lo que supone un importe un 11% superior a la media nacional, fijada en 538 euros, según un estudio del Observatorio Cetelem.

El informe, elaborado en función de las respuestas a un millar de encuestas efectuadas en el Estado a población mayor de 18 años, refleja, asimismo, que un 49% de los madrileños tiene intención de irse de vacaciones durante la Semana Santa.

En este caso, el gasto medio estimado asciende a 959 euros, lo que representa un 12% más que los 856 euros de media del conjunto de las comunidades autónomas.

El alojamiento concentra una media de 422 euros, cifra un 12% superior a la media, mientras que el transporte alcanza los 174 euros, un 1% por encima de la media.

Según el estudio, nueve de cada diez personas que van a viajar en esas fechas hará desplazamientos dentro del territorio nacional. Si se analiza el tipo de turismo elegido, los destinos de costa son los más demandados, con un 44% de menciones, siete puntos porcentuales por encima de la media nacional.

El turismo rural será la opción para el 41% de los madrileños que viajarán, una cifra ligeramente superior a la media nacional (40%). Por su parte, el turismo urbano será elegido por el 20%, lo que supone ocho puntos porcentuales menos que la media nacional.

Salir a restaurantes es la actividad más mencionada por las personas que viajarán en Semana Santa, con un 63% de menciones (siete puntos más que la media). En segundo lugar, aparece ir al cine, con un 32% de menciones, también por encima de la media nacional, que se sitúa en el 25%.

El 'top tres' de actividades lo completa salir y quedar con amigos, también con un 32% de menciones, once puntos porcentuales por encima de la media nacional.

POR LA SITUACIÓN ECONÓMICA

Por su parte, el 51% de los encuestados no prevé desplazarse durante esta Semana Santa. En este caso, la intención de gasto alcanza una media de 232 euros, un 17% menos que los 279 euros de media estatal.

Entre los principales motivos para no viajar, cinco de cada diez alude a la situación económica, un porcentaje ligeramente superior al registrado a nivel nacional (52% frente al 49% de la media). Otro de los motivos más mencionados es la preferencia por ahorrar, señalado por el 38%, aunque por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 41%.

En este caso, las actividades que tienen previsto efectuar se encuentran más repartidas. No obstante, salir a restaurantes, ir al cine y realizar actividades deportivas figuran entre las opciones más mencionadas, aunque en los tres casos con porcentajes inferiores a la media nacional.