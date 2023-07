Los madrileños Ruiz-Larrea reciben el precio al mejor proyecto nacional de arquitectura hotelera por el Madrid Edition

La transformación del antiguo Monte de Piedad a resort urbano de lujo acumula una decena de reconocimientos desde su apertura en marzo de 2022



MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los madrileños Ruiz-Larrea Arquitectura y los catalanes Office of Architecture in Barcelona (OAB) han sido reconocidos con el premio al mejor proyecto de arquitectura hotelera de España en los prestigiosos International Property Awards por la singular transformación del hotel The Madrid Edition, en el antiguo Monte de Piedad de Madrid.

El panel de más de 80 expertos independientes que compone el jurado hizo oficial la victoria del proyecto de Ruiz-Larrea y OAB-Ferrater en la gala celebrada en el Hotel Marriott situado en la plaza Grosvenor de Londres, la informado esta semana la compañía madrileña en un comunicado.

El jurado puso en valor "el diseño, los servicios, la calidad, el nivel de innovación, la originalidad y el compromiso con la sostenibilidad" de este nuevo activo, ubicado en el centro histórico de Madrid.

Los International Property Awards, patrocinados por el fabricante suizo Laufen, son los mayores y más prestigiosos premios concedidos por la industria. Los galardones, que han cumplido treinta ediciones, abarcan 50 categorías en los cinco continentes, incluyendo las regiones de Europa, Reino Unido, África, Arabia, Estados Unidos, Canadá, América Central y América del Sur, Caribe, y Asia-Pacífico.

Como ganador en la categoría local, The Madrid Edition ha obtenido automáticamente la nominación para la competición continental. El ganador absoluto al mejor proyecto arquitectónico hotelero de Europa se dará a conocer a finales de 2023.

LA TRAYECTORIA EXITOSA DEL EDITION

Con este premio, el hotel Madrid Edition acumula una decena de reconocimientos en el campo del diseño, el interiorismo y la arquitectura desde su apertura en marzo de 2022.

Hasta hoy, el nuevo resort urbano de lujo de la capital de España ha obtenido cuatro Ahead Awards (incluyendo el premio europeo a la mejor transformación arquitectónica y el premio mundial al mejor lounge-bar) por la revista especializada Sleeper; el Best Luxury Hotel Architecture Award de los Luxury Lifestyle Awards; y la medalla de plata de su categoría en los Best of Design Awards que entrega The Architect's Newspaper.

Además, el céntrico hotel ha sido incluido en la Hot List que elabora Condé Nast Traveler como una de las mejores aperturas hoteleras del año. La revista especializada en viajes, hoteles y estilo de vida ha premiado también al Edition como el Mejor Hotel de Diseño 2023.

Apenas tres meses después de su apertura, el establecimiento se situó como el mejor hotel del centro histórico de la ciudad y el más recomendado por los usuarios en las plataformas especializadas Booking y Tripadvisor.

Con el Edition, Ruiz-Larrea ha añadido a su portfolio un hotel de cinco estrellas que ha marcado un nuevo estándar del lujo urbano de la capital. La gran transformación arquitectónica del antiguo Monte de Piedad de Madrid, que había quedado con los años como unas oficinas completamente obsoletas, se ha visto potenciada con un vanguardista y sofisticado diseño de interiores, obra del británico John Pawson y del artista francés François Champsaur.

"Fruto de la colaboración entre todos los equipos implicados en el proyecto son la deslumbrante escalera helicoidal que da acceso al lobby, la recuperación de la portada barroca protegida del maestro español Pedro de Ribera, el pasillo encañonado de entrada por la Plaza de las Descalzas, el techo ondulado del lobby, los inigualables penthouse del complejo (cada uno con su propia piscina) o la singular azotea, un espacio con restauración y bar apto para eventos que alberga la mayor piscina diseñada sobre un edificio ya edificado en la capital. Edition es, sin duda, el nuevo place to be de la capital", detallan desde el estudio arquitectónico matritense.