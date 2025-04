Maestre apoya a trabajadores de recogida de basuras y exige al Gobierno municipal que "se implique" en la negociación

La huelga de basuras arranca este lunes a las 23 horas

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha mostrado su apoyo y solidaridad con los trabajadores de recogida de basuras en la capital y ha exigido al Gobierno municipal que "se implique" en la negociación.

Lo ha manifestado este lunes tras visitar el barrio de Palos de Moguer con motivo del inicio de la huelga indefinida de basuras que han convocado los trabajadores del servicio de recogida de residuos a partir de las 23 horas. El Ayuntamiento de Madrid ha fijado unos servicios mínimos del 50%.

"Lo único que están pidiendo es que en el año 2025 y 2026 no se les congelen los salarios, una medida que nos parece absolutamente fuera de. Exigimos al Ayuntamiento que se implique en esta negociación, que no se ponga de lado y que no diga que es una cuestión entre patronal y sindicatos porque de lo que estamos hablando es de la limpieza de Madrid", ha recalcado.

La líder de la oposición en el Consistorio ha alertado de "las consecuencias que va a tener para todos los habitantes" una posible huelga de basuras y ha exigido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que "haga su trabajo, que se siente con los sindicatos y con la patronal y que garantice los derechos de los trabajadores madrileños".

Esta convocatoria se produce en el marco de las negociaciones que están llevando a cabo los sindicatos con las empresas encargadas de este servicio. El Consistorio, que no forma parte de estas negociaciones, espera que las empresas y los sindicatos "sean capaces de llegar a un acuerdo en lo relativo a las condiciones laborales de los trabajadores".