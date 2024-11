Maestre califica el comunicado de Errejón de "ofensivo" porque "no pide perdón", lo que supone no asumir responsabilidad

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coportavoz de Más Madrid Rita Maestre ha calificado el comunicado que firmó Íñigo Errejón como "ofensivo, un insulto a la inteligencia con esa mezcla indecente de victimismo, echando balones fuera, sin asumir nada y sin pedir perdón".

"No ha pedido perdón y cuando no se pide perdón es porque no se asume la responsabilidad de lo que se ha hecho. Y eso es lo más grave porque si no asumes la responsabilidad, ni reparas el daño pidiendo perdón, no eres capaz de garantizar que no lo vayas a volver a hacer", ha atajado la líder municipal de Más Madrid entrevistada en el programa 'Salvados', de La Sexta, un documento grabado el pasado 30 de octubre y emitido a menos de dos días de que Íñigo Errejón tenga que comparecer en el juzgado por una caso de presunta agresión sexual.

Para Maestre "tiene delito meter al neoliberalismo en una carta que sólo podía ser de asunción de responsabilidades y de disculpas". La edil no ha dudado de calificar de "meme" parte de ese comunicado de Errejón, la referida a la diferencia entre persona y personaje, cuando es "una historia de manipulación y doblez". Es como llevar al extremo el virtuosismo retórico para esconder una verdad vergonzosa".