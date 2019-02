Maestre: "Puedes perder las llaves pero olvidarte de una sociedad patrimonial de 2 millones es un poquito complicado"

Publicado 19/02/2019 14:17:54 CET



La portavoz del Gobierno municipal de la capital y de Ahora Madrid, Rita Maestre, ha trasladado a los medios de comunicación sobre la sociedad que administraba la líder municipal de Cs, Begoña Villacís, y que no publicó en el portal de Transparencia que "se puede perder un bolígrafo o las llaves pero olvidarse de una sociedad patrimonial de dos millones de euros es un poquito complicado".

"Estamos hablando de si se han obtenido privilegios fiscales que, aunque sean legales, puede que no sean demasiado morales" para comprar una vivienda, ha lanzado Maestre, que ha añadido que de lo que ahora se le acusa a Villacís ha formado parte de "una crítica continuada en los últimos tiempos a distintos cargos públicos, particularmente del PSOE". "Cs lo tachaba de inmoral. Creo que requiere una explicación que no ha dado en rueda de prensa", ha apuntado.

Villacís ha asegurado este martes que ella no ocultó "ninguna sociedad" en la declaración de bienes de los ediles del Ayuntamiento de Madrid porque no posee "ninguna", puesto que se desvinculó de la que administraba junto a su marido, Iuriscontencia SL, "seis años antes" de llegar a política. Sin embargo, una información de El Salto Diario recoge que Villacís figura como abogada de Iuriscontencia en 2014.

Rita Maestre ha apuntado que "es un hecho objetivo que (Villacís) no declaró en la declaración de bienes obligatoria en el Ayuntamiento ni en 2015, ni en 2016, ni en 2017 que tenía una sociedad". "No es fácil olvidar que uno tiene una sociedad patrimonial de más de 2 millones de euros y creo que debe explicar, que creo que es lo más importante, si utilizó o no una sociedad patrimonial para comprar una vivienda que es su domicilio particular", ha expuesto la portavoz de Ahora Madrid.

Para Maestre es "difícil que se traspapele una sociedad patrimonial de dos millones de euros en inmuebles porque uno puede perder las llaves o un bolígrafo pero una sociedad de semejante tamaño es un poquito complicado olvidarse de ella o hacer algún trámite en relación con ella".