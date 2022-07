Maestre resume en "desastre" la gestión de Almeida con BiciMad, le ve en clave electoral y pide cientos de carriles bici

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha resumido en "desastre" la gestión del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, con BiciMad en estos tres años, le ve en clave electoral con el anuncio de la municipalización del servicio y le pide "cientos de carriles bici" por toda la ciudad y una ampliación del sistema de movilidad ciclista público.

"La única relación que sabemos a ciencia cierta entre Almeida y BiciMad es que Almeida ha puesto todo el empeño en estos tres años en destrozar este servicio de movilidad sostenible: BiciMad ha perdido usuarios, ha caído en picado el número de viajes que se hacen y no han hecho más que aumentar las incidencias. Han sido tres años de vaivenes constantes y en muchos momentos ha sido literalmente imposible coger una bicicleta en buen estado en Madrid", ha enumerado la concejala en un comunicado.

A lo que ha sumado que "no hay bicis suficientes y no se realiza un buen mantenimiento". "El resumen de Almeida en estos tres años con BiciMad es que es un desastre", ha lanzado. Por eso del anuncio de municipalización no se "creen nada".

"YA ESTAMOS MÁS CERCA DE LAS ELECCIONES"

"Ya estamos más cerca de las elecciones y me temo que (el anuncio) se encuadra en esta lógica, con anuncios de los que luego no se vuelve a saber nada", ha arremetido Maestre.

La portavoz de Más Madrid ha identificado que lo que esta ciudad necesita es "una buena política de movilidad sostenible con la construcción de cientos de carriles bici por la ciudad y con un impulso real a la movilidad ciclista mediante la ampliación de BiciMad". "Vemos muy difícil que Almeida sea quien garantice estas dos cosas", ha subrayado.

MUNICIPALIZACIÓN DE BICIMAD

La Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid ha dado este jueves el visto bueno a la municipalización del servicio de bicicletas Bicimad para que llegue a los 21 distritos de la capital y pase de las 2.964 a 7.500 bicicletas a disposición de todos los usuarios en la capital.

Así lo ha indicado en rueda de prensa la portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, después de que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, anunciara en el debate del estado de la ciudad esta gestión directa, que permitirá al servicio crecer un 140% y pasar de 258 a 620 estaciones.

El máximo permitido por dicho contrato se alcanzó en diciembre de 2020 tras la incorporación de 50 nuevas bases. Según la comisión de estudio creada para valorar el cambio a una nueva fórmula, con la gestión directa del servicio, frente a la gestión indirecta que está establecida en la actualidad, se obtendría un ahorro de entre 31 y 35 millones de euros en un período de diez años (dependiendo de los ingresos por publicidad).

Dicho estudio determina que la forma directa a través de la EMT es la alternativa "más sostenible y eficiente", puesto que como la empresa ya gestiona el servicio público, además del ahorro en costes de explotación, contará con la ventaja adicional de tener personal cualificado con experiencia y proveedores ya contratados.

Ahora, el expediente se someterá a información pública por un periodo de treinta días para que los interesados puedan realizar alegaciones. Con la resolución de alegaciones, la Junta de Gobierno dará luz verde de manera definitiva al reglamento para su posterior elevación y aprobación en Pleno tras haber obtenido el dictamen correspondiente en la comisión ordinaria de Medio Ambiente y Movilidad. Se prevé que BiciMAD podría pasar a manos directas de la EMT en octubre.

BICIMAD EN LA CAPITAL

El servicio de bicicleta pública nació en 2014 con 1.560 bicicletas y 120 estaciones. De junio de 2019 a diciembre de 2020, el servicio se ha extendido a siete distritos más (Puente de Vallecas, Ciudad Lineal, Usera, Moratalaz, Carabanchel, Fuencarral-El Pardo y Latina) a través de 90 estaciones nuevas.

Actualmente, está presente en 15 distritos, con 2.964 bicicletas y 258 estaciones. En cuanto a su utilización, el servicio cerrará el año con una cifra cercana a los 3,5 millones de usos y más de 68.000 abonados anuales.

El récord de usos se registró el 19 de junio de 2020, en plena crisis sanitaria de la Covid-19, contabilizándose 17.338 usos. La EMT ampliará el servicio hasta llegar a las 620 estaciones y de 2.964 a 7.500 bicicletas nuevas.