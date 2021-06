Maestre tacha de "humo" el proyecto de Almeida para Madrid Central y de "estafa" el plan para Plaza Elíptica

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha señalado este sábado que el plan 'Distrito Centro' impulsado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, es "humo" y que actualmente no existe ninguna propuesta aprobada.

En una mesa informativa organizada este sábado por su partido para dar a conocer el proyecto de 'Crece, Madrid Central', junto a la Plaza de la Cebada, Maestre ha apuntado que el proyecto de Almeida es "humo literal y figurado", ya que "promete algo que no va a cumplir". Además ha asegurado que las medidas impulsadas por el PP traerán más humo y más contaminación a la ciudad.

En esta misma línea, la portavoz ha explicado que el proyecto que propone el equipo de gobierno permitirá la entrada de más de 15.000 vehículos a diario, de los cuales muchos cruzarán el centro de Madrid como zona de paso. Asimismo, cree esta medida se basará en un mapa con numerosos agujeros, por lo que considera que se trata de una iniciativa "ineficaz".

"Hay que ser ambicioso y valiente como París o Londres", ha afirmado la edil, quien reconoce la efectividad de Madrid Central y su reducción del 10% de la contaminación y propone ampliar 12 veces la extensión actual de esta normativa. Este nuevo proyecto llamado 'Crece, Madrid Central' permitiría, ha asegurado, mejorar la calidad del aire y por lo tanto "la salud de Madrid".

Frente a esto, Maestre ha afirmado que si finalmente se aprobase el proyecto de Almeida, sería "eficaz si eso en el año 2025" y tan solo afectaría al 4% del parque circulante de Madrid, es decir, "a la nada".

MAESTRE TACHA DE "ESTAFA" LOS CAMBIOS EN PLAZA ELÍPTICA

Desde Más Madrid consideran que los planes de redirección del tráfico en el entorno de la Plaza Elíptica son un "estafa", según ha indicado el informe que solicitó el propio Ejecutivo municipal el pasado mes de febrero al departamento de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.

Este documento señala que los cambios en esta localización "no tienen efectos en la contaminación", según ha indicado Maestre.

De esta forma, la portavoz de Más Madrid ha manifestado que se trata de una medida para evitar las mediciones de aire que se realizan en la Plaza Elíptica. "Mover los coches dos calles más allá no permitiría reducir la contaminación, si no que ya no se pueda medir", ha argumentado.

ALMEIDA PERMITIRÁ LA ENTRADA DE COMERCIANTES EN EL CENTRO

El primer edil criticó durante la campaña electoral que no se pudiera entrar a la zona de bajas emisiones de Madrid Central que los comerciantes que no fueran vecinos porque perjudicaría sus negocios.

Sin embargo, desde Más Madrid han manifestado que "siempre" se ha permitido el acceso de los comerciantes y que, de hecho, "ha favorecido el comercio en el Centro".

Maestre ha recordado que durante la campaña Almeida pronosticaba "el fin del comercio, el desabastecimiento y el hundimiento de la economía" en el centro de la capital, y ha apuntado que "nada de eso ha ocurrido".

MÁS MADRID PARTICIPARÁ EN UNA NUEVA MANIFESTACIÓN ESTE DOMINGO

El pasado domingo tuvo lugar una 'bicimanifestación' convocada por la plataforma Pedalibre a favor de Madrid Central, en la que participaron la propia Maestre o su homólogo del PSOE, Pepu Hernández.

Tras esta convocatoria, ahora es la plataforma Respira Madrid quien ha convocado para este domingo una nueva manifestación que cortará la Gran Vía y contará con diversas actividades para concienciar sobre la contaminación en Madrid. Más Madrid ha confirmado su asistencia a este acto.