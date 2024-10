Una manifestación exige a Almeida que soterre la A-5 en una sola etapa

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación vecinal ha recorrido esta mañana un tramo de la A-5 para pedir al Ayuntamiento de Madrid y al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que el proyecto de soterramiento se lleve a cabo en una sola obra en vez de en dos, como está planeado.

Desde la Asociación Vecinal Campamento han afirmado que las personas que viven en la zona van a tener que "soportar dos cortes de tráfico" en el Paseo de Extremadura. Los vecinos piden que, una vez iniciadas las obras, el soterramiento llegue hasta la Avenida de la Aviación y no parar a la altura de la calle Yescas.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento autorizó el pasado 1 de febrero el contrato para ejecutar el soterramiento entre la Avenida de Portugal y el entorno de la Avenida del Padre Piquer. En aquella aprobación quedaba pendiente el segundo tramo de 700 metros hasta la Avenida de la Aviación, que está proyectada para una segunda etapa.

En declaraciones a Europa Press, la secretaria de la Asociación Vecinal Campamento, Pilar América, sospecha que la decisión responde a "motivos económicos y políticos", así como a poder hacer dos contratos distintos.

Los habitantes de Aluche y Campamento han hecho referencia a los beneficios que supondría para ellos soterrar el tramo proyectado de la A-5 de una sola vez como evitar la exposición a más contaminación producida por las obras. Además, han afirmado que se sienten un trato desigual con respecto a otros barrios de la capital.

LA IZQUIERDA DESCONFÍA DE LAS MOTIVACIONES DE ALMEIDA

La concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital Esther Gómez ha acusado al alcalde de "engañar a los vecinos". "Si bien en un primer momento prometió que el soterramiento iba a llegar hasta la Avenida de Los Poblados, ahora se encuentran que no", ha afirmado Gómez.

La edil exige una solución para los habitantes de Aluche y Campamento que "ahora mismo se van a quedar peor de lo que estaban antes". Además, Gómez afirma no entender "que las prioridades de Almeida no sean mejorar la vida de los vecinos". Asimismo, ha acusado al Ayuntamiento de no atender las reclamaciones de los vecinos tras varias manifestaciones con las mismas peticiones.

Pos su parte, el concejal del PSOE-M en el ayuntamiento de Madrid Pedro Barrero ha acusado a Almeida de recortar el proyecto de soterramiento de la A-5 para poder tenerlo terminado antes de las elecciones municipales de 2027.

El socialista ha afirmado que si el regidor atiende las peticiones de los vecinos, soterrando la autovía 700 metros más allá del primer tramo proyectado, no podrá terminar la obra antes de las próximas comicios.

Su crítica la ha extendido también al Plan de Movilidad presentado por el Ayuntamiento de Madrid, que incluye el incremento un 7,3% la frecuencia de los autobuses de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) afectados y la colaboración con la Comunidad para aumentar un 5% la de las líneas 5 y 10 de Metro. "No van a permitir pasar a los autobuses urbanos que vienen del área metropolitana", ha dicho Barrero alegando que los vecinos van a ver reducidas sus alternativas en materia de transporte público.

EL AYUNTAMIENTO DEFIENDE SU DIVIDIR LAS OBRAS

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, pidió disculpas este jueves a los vecinos por los problemas que las obras pudieran causar aunque defendió haciendo referencia los beneficios para la ciudad.

Carabante también afirmó, la semana pasada, que el proyecto del Ayuntamiento tiene como objetivo "facilitar la vida a los vecinos" y mejorar la calidad de los barrios de Aluche y Campamento.

El delegado explicó entonces que la intención es que durante este mandato se redacte el proyecto del segundo tramo del soterramiento, pero para llevarlo a cabo después a partir de 2027.